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19 апреля 2017, 10:48 | Теннис | PROСПОРТ - Казахстан

Дмитрий Попко прошел во второй круг турнира ITF Futures в Бухаре

Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира ITF Futures в Узбекистане. Турнир c призовым фондом $25.000 проходит с 17 по 23 апреля в Бухаре (Узбекистан).

В первом раунде Попко выиграл у Сергея Фомина из Узбекистана в трех сетах, 6:4, 4:6, 6:2. Во втором круге казахстанец сыграет с российским теннисистом Богданом Бобровым, который ранее обыграл Шохруха Абдумаликова со счетом 6:0, 6:0.

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