Дмитрий Попко прошел во второй круг турнира ITF Futures в Бухаре

В первом раунде Попко выиграл у Сергея Фомина из Узбекистана в трех сетах, 6:4, 4:6, 6:2. Во втором круге казахстанец сыграет с российским теннисистом Богданом Бобровым, который ранее обыграл Шохруха Абдумаликова со счетом 6:0, 6:0.