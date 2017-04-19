Агнешка Радваньска будет защищать титул на турнире в Нью-Хейвене

Сегодня свой 30-й день рождения отмечает российская теннисистка Мария Шарапова. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Марии, и желает ей доброго здоровья и удачи, как на корте, так и за его пределами.