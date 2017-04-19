Агнешка Радваньска будет защищать титул на турнире в Нью-Хейвене
Экс-вторая ракетка мира, 28-летняя полячка Агнешка Радваньска, подтвердила своё участие в соревнованиях Connecticut Open, которые с 20 по 26 августа пройдyт в Нью-Хейвене (США).
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Об этом сообщает официальный Twitter турнира.
Напомним, что Радваньска является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она со счётом 6/1, 7/6 (3) она переиграла украинку Элину Свитолину.
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