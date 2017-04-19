Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29476176/
19 апреля 2017, 10:26 | Теннис | GoTennis.ru

Агнешка Радваньска будет защищать титул на турнире в Нью-Хейвене

Экс-вторая ракетка мира, 28-летняя полячка Агнешка Радваньска, подтвердила своё участие в соревнованиях Connecticut Open, которые с 20 по 26 августа пройдyт в Нью-Хейвене (США).

<nobr>Экс-вторая</nobr> ракетка мира 28-летняя полячка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> подтвердила своё участие в соревнованиях Connecticut <span class=error>Open</span> которые с 20 по 26 августа <span class=error>пройдyт</span> в <nobr>Нью-Хейвене</nobr> (США). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает официальный Twitter турнира.

Напомним, что Радваньска является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она со счётом 6/1, 7/6 (3) она переиграла украинку Элину Свитолину.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Сегодня юбилей у Марии Шараповой!

Сегодня юбилей у Марии Шараповой!

Сегодня свой 30-й день рождения отмечает российская теннисистка Мария Шарапова. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Марии, и желает ей доброго здоровья и удачи, как на корте, так и за его пределами.
Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Агнешка Радваньска будет защищать титул на турнире в Нью-Хейвене

Константин Кравчук стал четвертьфиналистом "Челленджера" в Тайбэе

Сегодня юбилей у Марии Шараповой!