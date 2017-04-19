Константин Кравчук стал четвертьфиналистом «Челленджера» в Тайбэе

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Первая встреча спортсменов длилась 2 часа 9 минут. За это время Константин девять раз подавал навылет и реализовал два брейк-пойнта, тогда как Франко выполнил четыре эйса, сделал один брейк и допустил одну двойную ошибку.

В следующей стадии турнира в Тайбэе Кравчук сразится или с австралийцем Акирой Сантильяном, или с Рамкумаром Раманатханом из Индии.