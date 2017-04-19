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https://sport.mail.ru/news/tennis/29475726/
19 апреля 2017, 9:58 | Теннис | GoTennis.ru

Константин Кравчук стал четвертьфиналистом «Челленджера» в Тайбэе

32-летний российский теннисист Константин Кравчук, занимающий 99-е место в рейтинге АТР, вышел в ¼ финала турнира категории «Челленджер» в Тайване, одолев в матче второго круга соревнований 323-ю ракетку мира, 29-летнего хорвата Франко Скугора, — 7/6 (5), 7/5.

32-летний российский теннисист Константин <span class=error>Кравчук</span> занимающий 99-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> вышел в ¼ финала турнира категории Челленджер в Тайване одолев в матче второго круга соревнований 323-ю ракетку мира 29-летнего хорвата Франко <span class=error>Скугора</span> — 7/6 (5) 7/5. Увеличить
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Первая встреча спортсменов длилась 2 часа 9 минут. За это время Константин девять раз подавал навылет и реализовал два брейк-пойнта, тогда как Франко выполнил четыре эйса, сделал один брейк и допустил одну двойную ошибку.

В следующей стадии турнира в Тайбэе Кравчук сразится или с австралийцем Акирой Сантильяном, или с Рамкумаром Раманатханом из Индии.
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