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19 апреля 2017, 8:41 | Теннис | PROСПОРТ - Казахстан

Недовесов проиграл в первом круге «Челленджера» в Циндао

Казахстанский теннисист Александр Недовесов не сумел выйти во второй раунд одиночного разряда турнира категории Challenger в китайском Циндао.

В матче первого круга Недовесов, занимающий 196-ю строчку рейтинга АТР, проиграл в двух сетах представителю Словакии Андрею Мартину, являющемуся 123-й ракеткой мира со счетом 4:6, 6:7.20 апреля Александр сыграет матч второго круга парного разряда в дуэте с вьетнамцем Сьен-Йин Пэнем против австралийской пары Джордан Томпсон/Эндрю Уиттингтон.

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