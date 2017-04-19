Недовесов проиграл в первом круге «Челленджера» в Циндао
Казахстанский теннисист Александр Недовесов не сумел выйти во второй раунд одиночного разряда турнира категории Challenger в китайском Циндао.
В матче первого круга Недовесов, занимающий 196-ю строчку рейтинга АТР, проиграл в двух сетах представителю Словакии Андрею Мартину, являющемуся 123-й ракеткой мира со счетом 4:6, 6:7.20 апреля Александр сыграет матч второго круга парного разряда в дуэте с вьетнамцем
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