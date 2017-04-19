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19 апреля 2017, 8:06 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня юбилей у Марии Шараповой!

Сегодня свой 30-й день рождения отмечает российская теннисистка Мария Шарапова. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Марии, и желает ей доброго здоровья и удачи, как на корте, так и за его пределами.

Сегодня свой 30-й день рождения отмечает российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span>. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Марии и желает ей доброго здоровья и удачи как на корте так и за его пределами. Увеличить
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© РИА "Новости"

Мария Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в городе Нягань и начала заниматься теннисом в четыре года, когда её семья жила в Сочи. Первую ракетку Марии подарил Евгений Кафельников.

В возрасте шести лет Шарапова посетила мастер-класс Мартины Навратиловой в Москве. Экс-первая ракетка мира посоветовала отцу россиянки отдать дочь в академию Ника Боллетьери во Флориде. В 1995 году Юрий и Мария Шараповы переехали в США. В юности теннисистке предлагали заняться модельным бизнесом, однако Мария отказалась от данной карьеры, так как не хотела бросать спорт.

Профессиональную карьеру россиянка начала в 2001 году. За время выступлений выиграла 35 турнира WTA, заработав при этом $36,484,486.
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