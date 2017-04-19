Сегодня юбилей у Марии Шараповой!

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Мария Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в городе Нягань и начала заниматься теннисом в четыре года, когда её семья жила в Сочи. Первую ракетку Марии подарил Евгений Кафельников.