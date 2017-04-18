Шамиль Тарпищев: Возможно, к концу года Шарапова будет в элите

«Это сложный вопрос. Это связано с тем, что порядка 10−12 человек сейчас молодых спортсменов претендуют на звание быть первой. Мария стартует 26 апреля в Штутгарте. И для всех любителей тенниса интересно будет посмотреть её возможности, связанные с 15-месячным перерывом.

Если она сохранила быстроту передвижения по корту, то, возможно, она к концу года будет в элите. Есть проблема, что нет очков, и она должна получать персональное приглашение от организаторов. На ближайшие три месяца она ими обеспечена. Всё зависит от результатов, — приводит слова Тарпищева «Московский комсомолец».