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https://sport.mail.ru/news/tennis/29471796/
18 апреля 2017, 21:18 | Теннис | GoTennis.ru

Шамиль Тарпищев: Возможно, к концу года Шарапова будет в элите

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, удастся ли Марии Шараповой вновь стать первой ракеткой мира после возвращения.

«Это сложный вопрос. Это связано с тем, что порядка 10−12 человек сейчас молодых спортсменов претендуют на звание быть первой. Мария стартует 26 апреля в Штутгарте. И для всех любителей тенниса интересно будет посмотреть её возможности, связанные с 15-месячным перерывом.

Если она сохранила быстроту передвижения по корту, то, возможно, она к концу года будет в элите. Есть проблема, что нет очков, и она должна получать персональное приглашение от организаторов. На ближайшие три месяца она ими обеспечена. Всё зависит от результатов, — приводит слова Тарпищева «Московский комсомолец».
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