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18 апреля 2017, 19:13 | Теннис | GoTennis.ru

Monte-Carlo Rolex Masters. Новак Джокович успешно стартовал на турнире

Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович, пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв француза Жиля Симона, занимающего 32-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 3/6, 7/5.

Вторая ракетка мира серб <span class=error>Новак</span> Джокович пробился в третий круг <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Монте-Карло</nobr> обыграв француза <span class=error>Жиля</span> <span class=error>Симона</span> занимающего 32-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 3/6 7/5. Увеличить
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За 2 часа 32 минуты матча 29-летний Джокович сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 32-летний Симон ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 10:1 в пользу серба.

Следующим соперником Джоковича на турнире Monte-Carlo Rolex Masters будет либо россиянин Карен Хачанов, либо испанец Пабло Карреньо-Буста.
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