Monte-Carlo Rolex Masters. Новак Джокович успешно стартовал на турнире
Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович, пробился в третий круг «Мастерса» в
Монте-Карло, обыграв француза Жиля Симона, занимающего 32-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 3/6, 7/5.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 32 минуты матча 29-летний Джокович сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал шесть
Следующим соперником Джоковича на турнире
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter