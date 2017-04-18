Капитан женской сборной Германии по теннису: Свитолина станет игроком топ-8
Капитан женской сборной Германии в Кубке Федерации по теннису Барбара Риттнер поделилась своим мнением о сборной Украины и особо отметила Элину Свитолину накануне матча FedCup Германия — Украина, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Германии.
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— Элина Свитолина, она несомненно теннисистка
Леся Цуренко — еще одна очень опытная участница Кубка Федерации, которая также выигрывала турниры. Вы можете не иметь в своем составе игрока, который впечатлил бы немецкую публику, но сборная Украины — чрезвычайно опасна, — добавила Риттнер.
Говоря о своей команде, Риттнер подчеркнула: «Конечно меня особенно радует, что в команду возвращается Анжелик Кербер. Сразу же после матча на Гавайях она заверила меня, что сможет сыграть в следующем матче. Она с нетерпением ждет участия в Кубке Федерации и для нас это сильная поддержка в противостоянии с Украиной. Лаура Зигемунд наконец вернулась в свою форму после нескольких тяжелых месяцев. Она в частности очень мотивирована, поскольку выступает у себя дома, в Штутгарте, на той же арене, где смогла пробиться в финал турнира Премьер в прошлом году. По поводу Юлии Гёргес, то она в этом сезоне играет стабильнее, чем в прошлом. Она на пути в
Как сообщал УНИАН, матч
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