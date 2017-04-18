Monte-Carlo Rolex Masters. Жо-Вилфрид Цонга покидает турнир

За 2 часа 4 минуты, проведённые на корте, десятая ракетка мира, 32-летний Цонга, трижды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и две двойные ошибки. 28-летний Адриан, занимающий 56-ю позицию в мировой классификации, реализовал шесть брейк-пойнтов, совершил один эйс и пять двойных ошибок. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.