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18 апреля 2017, 16:35 | Теннис | GoTennis.ru

Monte-Carlo Rolex Masters. Жо-Вилфрид Цонга покидает турнир

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга не смог преодолеть барьер второго круга «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв в трёх партиях своему соотечественнику Адриану Маннарино, — 7/6 (3), 2/6, 3/6.

За 2 часа 4 минуты, проведённые на корте, десятая ракетка мира, 32-летний Цонга, трижды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и две двойные ошибки. 28-летний Адриан, занимающий 56-ю позицию в мировой классификации, реализовал шесть брейк-пойнтов, совершил один эйс и пять двойных ошибок. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.
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