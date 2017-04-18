Monte-Carlo Rolex Masters. Жо-Вилфрид Цонга покидает турнир
Французский теннисист
Жо-Вилфрид Цонга не смог преодолеть барьер второго круга «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв в трёх партиях своему соотечественнику Адриану Маннарино, — 7/6 (3), 2/6, 3/6.
За 2 часа 4 минуты, проведённые на корте, десятая ракетка мира, 32-летний Цонга, трижды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и две двойные ошибки. 28-летний Адриан, занимающий 56-ю позицию в мировой классификации, реализовал шесть
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