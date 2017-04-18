Миша Зверев завершил выступление на соревнованиях в Монте-Карло
Немецкий теннисист Миша Зверев не смог преодолеть барьер первого раунда «Мастерса» в
Монте-Карло, проиграв в двух сетах чеху Иржи Веселы, — 6/7 (3), 3/6.
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Матч продолжался 1 час 36 минут. 35-я ракетка мира, 29-летний Зверев, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и две двойные ошибки. 23-летний Веселы, занимающий 54-е место в мировой классификации, реализовал три
Во втором круге турнира
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