Миша Зверев завершил выступление на соревнованиях в Монте-Карло

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Матч продолжался 1 час 36 минут. 35-я ракетка мира, 29-летний Зверев, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и две двойные ошибки. 23-летний Веселы, занимающий 54-е место в мировой классификации, реализовал три брейк-пойнта, сделал два эйса и один раз ошибся при подаче. Чех увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.