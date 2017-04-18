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https://sport.mail.ru/news/tennis/29468250/
18 апреля 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Миша Зверев завершил выступление на соревнованиях в Монте-Карло

Немецкий теннисист Миша Зверев не смог преодолеть барьер первого раунда «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв в двух сетах чеху Иржи Веселы, — 6/7 (3), 3/6.

Немецкий теннисист Миша <span class=error>Зверев</span> не смог преодолеть барьер первого раунда <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Монте-Карло</nobr> проиграв в двух сетах чеху <span class=error>Иржи</span> Веселы — 6/7 (3) 3/6. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 36 минут. 35-я ракетка мира, 29-летний Зверев, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и две двойные ошибки. 23-летний Веселы, занимающий 54-е место в мировой классификации, реализовал три брейк-пойнта, сделал два эйса и один раз ошибся при подаче. Чех увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге турнира Monte-Carlo Rolex Masters Веселы сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.
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