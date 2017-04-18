Карен Хачанов взял верх над Николя Маю на турнире в Монте-Карло

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За время поединка, продлившегося 1 час 25 минут, 52-й номер рейтинга АТР, 20-летний Карен, записал в свой актив по четыре брейка и эйса, трижды ошибившись при подаче. 35-летний Маю, занимающий 47-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, сделал два эйса и одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.