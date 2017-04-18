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https://sport.mail.ru/news/tennis/29468004/
18 апреля 2017, 15:42 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов взял верх над Николя Маю на турнире в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел барьер первого раунда «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в двух сетах француза Николя Маю, — 6/2, 6/4.

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> преодолел барьер первого раунда <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Монте-Карло</nobr> обыграв в двух сетах француза <span class=error>Николя</span> Маю — 6/2 6/4. Увеличить
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За время поединка, продлившегося 1 час 25 минут, 52-й номер рейтинга АТР, 20-летний Карен, записал в свой актив по четыре брейка и эйса, трижды ошибившись при подаче. 35-летний Маю, занимающий 47-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, сделал два эйса и одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Monte-Carlo Rolex Masters Хачанов сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
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