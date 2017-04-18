Мартина Хингис: Впервые приехала в Минск. Надеюсь вернуться домой с победой
Звезда мирового тенниса Мартина Хингис прилетела в Минск для участия в составе сборной Швейцарии в полуфинале Кубка федерации против белорусок. Игры состоятся 22 и 23 апреля на «Чижовка-Арене».
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Мартина, чего ждете от матча со сборной Беларуси?
Мартина Хингис — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 99 турниров ВТА,
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