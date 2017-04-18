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https://sport.mail.ru/news/tennis/29467997/
18 апреля 2017, 15:40 | Теннис | «Прессбол»

Мартина Хингис: Впервые приехала в Минск. Надеюсь вернуться домой с победой

Звезда мирового тенниса Мартина Хингис прилетела в Минск для участия в составе сборной Швейцарии в полуфинале Кубка федерации против белорусок. Игры состоятся 22 и 23 апреля на «Чижовка-Арене».

Звезда мирового тенниса <span class=error>Мартина</span> <span class=error>Хингис</span> прилетела в Минск для участия в составе сборной Швейцарии в полуфинале Кубка федерации против белорусок. Игры состоятся 22 и 23 апреля на <span class=error>Чижовка</span>-Арене. Увеличить
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Мартина, чего ждете от матча со сборной Беларуси?

Ха-ха! Надеюсь, мы вернемся домой с победой. Ставки высоки — это уже полуфинал. А вообще, я впервые приехала в Минск. Здорова и готова — надеюсь, нас ждет хороший поединок, — сказала Хингис корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву.

Мартина Хингис — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 99 турниров ВТА, экс-первая ракетка мира, продержавшаяся на вершине рейтинга 209 недель.

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Сборная Беларуси сыграет с венграми за выход в элиту командного ЧЕ по настольному теннису

Сборная Беларуси сыграет с венграми за выход в элиту командного ЧЕ по настольному теннису

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по настольному теннису проведет сегодня решающий матч за выход в элитный дивизион командного чемпионата Европы против команды Венгрии. Встреча начнется в 19.00 в минском Дворце тенниса, вход на трибуны свободный, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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