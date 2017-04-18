Мартина Хингис: Впервые приехала в Минск. Надеюсь вернуться домой с победой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мартина, чего ждете от матча со сборной Беларуси?

Ха-ха! Надеюсь, мы вернемся домой с победой. Ставки высоки — это уже полуфинал. А вообще, я впервые приехала в Минск. Здорова и готова — надеюсь, нас ждет хороший поединок, — сказала Хингис корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву.