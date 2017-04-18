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18 апреля 2017, 14:23 | Теннис | GoTennis.ru

Паоло Лоренци стал участником второго раунда «Мастерса» в Монте-Карло

Итальянский теннисист Паоло Лоренци преодолел барьер первого круга турнира в Монте-Карло, обыграв в двух партиях испанца Марселя Гранольерса, — 6/2, 6/4.

Итальянский теннисист <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> преодолел барьер первого круга турнира в <nobr>Монте-Карло</nobr> обыграв в двух партиях испанца Марселя Гранольерса — 6/2 6/4. Увеличить
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За 1 час 34 минуты, проведённые на корте, 37-я ракетка мира, 35-летний Паоло, реализовал четыре брейк-пойнта, сделал один эйс и один раз ошибся при подаче. 31-летний Гранольерс, находящийся на 65-й позиции в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил три эйса и две двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором раунд соревнований Monte-Carlo Rolex Masters Лоренци сыграет с французом Люкой Пуйе.
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