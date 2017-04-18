Паоло Лоренци стал участником второго раунда «Мастерса» в Монте-Карло

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За 1 час 34 минуты, проведённые на корте, 37-я ракетка мира, 35-летний Паоло, реализовал четыре брейк-пойнта, сделал один эйс и один раз ошибся при подаче. 31-летний Гранольерс, находящийся на 65-й позиции в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил три эйса и две двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.