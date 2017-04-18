Паоло Лоренци стал участником второго раунда «Мастерса» в Монте-Карло
Итальянский теннисист Паоло Лоренци преодолел барьер первого круга турнира в
Монте-Карло, обыграв в двух партиях испанца Марселя Гранольерса, — 6/2, 6/4.
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За 1 час 34 минуты, проведённые на корте, 37-я ракетка мира, 35-летний Паоло, реализовал четыре
Во втором раунд соревнований
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