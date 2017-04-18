Робин Хаазе сыграет с Домиником Тимом во втором круге турнира Monte-Carlo Rolex Masters
Голландский теннисист Робин Хаазе преодолел барьер первого раунда «Мастерса» в
Монте-Карло, обыграв в двух сетах боснийца Дамира Джумхура, — 6/3, 6/2.
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За 1 час 6 минут, проведённых на корте, 46-я ракетка мира, 30-летний Робин, записал в свой актив четыре брейка и два эйса, трижды ошибившись при подаче. 24-летний Джумхур, занимающий 92-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника и не допускал двойных ошибок. Голландец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:1.
Во втором круге соревнований
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