Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29466606/
18 апреля 2017, 14:10 | Теннис | GoTennis.ru

Робин Хаазе сыграет с Домиником Тимом во втором круге турнира Monte-Carlo Rolex Masters

Голландский теннисист Робин Хаазе преодолел барьер первого раунда «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в двух сетах боснийца Дамира Джумхура, — 6/3, 6/2.

Голландский теннисист <span class=error>Робин</span> <span class=error>Хаазе</span> преодолел барьер первого раунда <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Монте-Карло</nobr> обыграв в двух сетах <span class=error>боснийца</span> <span class=error>Дамира</span> Джумхура — 6/3 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 6 минут, проведённых на корте, 46-я ракетка мира, 30-летний Робин, записал в свой актив четыре брейка и два эйса, трижды ошибившись при подаче. 24-летний Джумхур, занимающий 92-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника и не допускал двойных ошибок. Голландец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:1.

Во втором круге соревнований Monte-Carlo Rolex Masters Хаазе будет противостоять австрийцу Доминику Тиму.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Паоло Лоренци стал участником второго раунда "Мастерса" в Монте-Карло

Монте-Карло. Ян-Леннард Штруфф одержал победу на старте соревнований

Робин Хаазе сыграет с Домиником Тимом во втором круге турнира Monte-Carlo Rolex Masters