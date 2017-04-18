Монте-Карло. Жиль Мюллер с победы стартовал на соревнованиях

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Матч продлился 1 час 3 минуты. 28-я ракетка мира, 33-летний Жиль, записал в свой актив четыре брейка и 12 эйсов, один раз ошибившись при подаче. 34-летний Робредо, занимающий 300-ю строчку мировой классификации, совершил один эйс и две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.