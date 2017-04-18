Монте-Карло. Жиль Мюллер с победы стартовал на соревнованиях
Теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер преодолел барьер первого раунда «Мастерса» в
Монте-Карло, обыграв в двух партиях испанца Томми Робредо, — 6/2, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продлился 1 час 3 минуты. 28-я ракетка мира, 33-летний Жиль, записал в свой актив четыре брейка и 12 эйсов, один раз ошибившись при подаче. 34-летний Робредо, занимающий 300-ю строчку мировой классификации, совершил один эйс и две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.
Во втором круге турнира
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter