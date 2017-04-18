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https://sport.mail.ru/news/tennis/29466151/
18 апреля 2017, 13:40 | Теннис | GoTennis.ru

Монте-Карло. Жиль Мюллер с победы стартовал на соревнованиях

Теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер преодолел барьер первого раунда «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в двух партиях испанца Томми Робредо, — 6/2, 6/2.

Теннисист из Люксембурга <span class=error>Жиль</span> <span class=error>Мюллер</span> преодолел барьер первого раунда <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Монте-Карло</nobr> обыграв в двух партиях испанца <span class=error>Томми</span> <span class=error>Робредо</span> — 6/2 6/2. Увеличить
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Матч продлился 1 час 3 минуты. 28-я ракетка мира, 33-летний Жиль, записал в свой актив четыре брейка и 12 эйсов, один раз ошибившись при подаче. 34-летний Робредо, занимающий 300-ю строчку мировой классификации, совершил один эйс и две двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

Во втором круге турнира Monte-Carlo Rolex Masters Мюллер померится силами с британцем Энди Марреем.
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