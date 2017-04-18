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18 апреля 2017, 13:39 | Теннис | GoTennis.ru

Люка Пуйе прошёл во второй раунд «Мастерса» в Монте-Карло

Французский теннисист Люка Пуйе преодолел барьер первого круга турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах американца Райана Харрисона, — 6/2, 6/4.

Французский теннисист Люка <span class=error>Пуйе</span> преодолел барьер первого круга турнира в <nobr>Монте-Карло</nobr> обыграв в двух сетах американца <span class=error>Райана</span> <span class=error>Харрисона</span> — 6/2 6/4. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 12 минут, 17-й номер рейтинга АТР, 23-летний Люка, сделал четыре брейка и два эйса, семь раз ошибившись при подаче. 24-летний Харрисон, занимающий 50-е место в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, совершил пять эйсов и восемь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде соревнований Monte-Carlo Rolex Masters Пуйе сразится с победителем игры испанца Марселя Гранольерса и итальянца Паоло Лоренци.
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