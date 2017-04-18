Люка Пуйе прошёл во второй раунд «Мастерса» в Монте-Карло

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За время матча, продлившегося 1 час 12 минут, 17-й номер рейтинга АТР, 23-летний Люка, сделал четыре брейка и два эйса, семь раз ошибившись при подаче. 24-летний Харрисон, занимающий 50-е место в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, совершил пять эйсов и восемь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.