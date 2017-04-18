Александр Кудрявцев завершил выступление на «Челленджере» в Тайбэе
Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог доиграть матч первого раунда турнира в Тайбэе против тайваньца Джимми Вана. Игра была остановлена в третьем сете при счёте 6/4, 4/6, 0/0. Причины отказа россиянина
пресс-служба соревнований не сообщает.
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За 1 час 17 минут, проведённых на корте, 228-я ракетка мира, 31-летний Александр, трижды брал подачу соперника, сделал три эйса и одну двойную ошибку. 32-летний Джимми, занимающий 675-ю строчку мировой табели о рангах, записал на свой счёт по три брейка, подачи навылет и двойной ошибке. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором круге турнира Ван померится силами с победителем игры своих соотечественников Лю
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