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https://sport.mail.ru/news/tennis/29465401/
18 апреля 2017, 12:56 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Кудрявцев завершил выступление на «Челленджере» в Тайбэе

Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог доиграть матч первого раунда турнира в Тайбэе против тайваньца Джимми Вана. Игра была остановлена в третьем сете при счёте 6/4, 4/6, 0/0. Причины отказа россиянина пресс-служба соревнований не сообщает.

Российский теннисист Александр <span class=error>Кудрявцев</span> не смог доиграть матч первого раунда турнира в <span class=error>Тайбэе</span> против <span class=error>тайваньца</span> <span class=error>Джимми</span> <span class=error>Вана</span>. Игра была остановлена в третьем сете при счёте 6/4 4/6 0/0. Причины отказа россиянина <nobr>пресс-служба</nobr> соревнований не сообщает. Увеличить
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За 1 час 17 минут, проведённых на корте, 228-я ракетка мира, 31-летний Александр, трижды брал подачу соперника, сделал три эйса и одну двойную ошибку. 32-летний Джимми, занимающий 675-ю строчку мировой табели о рангах, записал на свой счёт по три брейка, подачи навылет и двойной ошибке. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Ван померится силами с победителем игры своих соотечественников Лю Йен-Суна и Ли Кан-И.
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