Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 1/8 финала турнира в Китае
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко (179-й номер мирового рейтинга) успешно начал выступление на теннисном турнире в китайском Циндао (призовой фонд — $125 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в первом поединке белорус переиграл китайского теннисиста Чжан Цзэ (203-й номер рейтинга АТР) — 4:6, 6:1, 6:2. Теперь в матче 1/8 финала Илья Ивашко встретится с сербским теннисистом Янко Типсаревичем (89). Еще один белорус Александр Бурый не смог пройти в основную сетку одиночного разряда, уступив в третьем круге квалификации представителю Канады Феликсу
На турнире в Монако (призовой фонд — 4,2 млн евро) белорус Максим Мирный и канадец Даниэл Нестор не сумели выйти в четвертьфинал, проиграв
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