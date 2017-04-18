Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 1/8 финала турнира в Китае

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Сегодня в первом поединке белорус переиграл китайского теннисиста Чжан Цзэ (203-й номер рейтинга АТР) — 4:6, 6:1, 6:2. Теперь в матче 1/8 финала Илья Ивашко встретится с сербским теннисистом Янко Типсаревичем (89). Еще один белорус Александр Бурый не смог пройти в основную сетку одиночного разряда, уступив в третьем круге квалификации представителю Канады Феликсу Огер-Альяссиму — 2:6, 2:6. Сегодня Александр Бурый и украинец Денис Молчанов в первом матче парного разряда сыграют с немецким дуэтом Андрес Майс / Оскар Отте.