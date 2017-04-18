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https://sport.mail.ru/news/tennis/29464703/
18 апреля 2017, 12:09 | Теннис | БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 1/8 финала турнира в Китае

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко (179-й номер мирового рейтинга) успешно начал выступление на теннисном турнире в китайском Циндао (призовой фонд — $125 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом поединке белорус переиграл китайского теннисиста <span class=error>Чжан</span> <span class=error>Цзэ</span> (203-й номер рейтинга <span class=error>АТР</span>) — 4:6 6:1 6:2. Увеличить
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Сегодня в первом поединке белорус переиграл китайского теннисиста Чжан Цзэ (203-й номер рейтинга АТР) — 4:6, 6:1, 6:2. Теперь в матче 1/8 финала Илья Ивашко встретится с сербским теннисистом Янко Типсаревичем (89). Еще один белорус Александр Бурый не смог пройти в основную сетку одиночного разряда, уступив в третьем круге квалификации представителю Канады Феликсу Огер-Альяссиму — 2:6, 2:6. Сегодня Александр Бурый и украинец Денис Молчанов в первом матче парного разряда сыграют с немецким дуэтом Андрес Майс / Оскар Отте.

На турнире в Монако (призовой фонд — 4,2 млн евро) белорус Максим Мирный и канадец Даниэл Нестор не сумели выйти в четвертьфинал, проиграв итальянско-швейцарскому тандему Фабио Фоньини / Стэн Вавринка — 4:6, 6:7 (2:7).

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