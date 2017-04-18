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18 апреля 2017, 11:58 | Теннис | GoTennis.ru

Аранта Санчес-Викарио: За возвращением Шараповой будет очень интересно наблюдать

Экс-первая ракетка мира, испанка Аранта Санчес-Викарио, прокомментировала целесообразность предоставления wild card на турниры россиянке Марии Шараповой, которая возвращается в Тур после дисквалификации за употребление мельдония.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира испанка <span class=error>Аранта</span> <nobr>Санчес-Викарио</nobr> прокомментировала целесообразность предоставления <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на турниры россиянке Марии <span class=error>Шараповой</span> которая возвращается в Тур после дисквалификации за употребление <span class=error>мельдония</span>. Увеличить
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«Конечно, по данному вопросу есть множество мнений. Лично я считаю, что Мария понесла своё наказание, и будет интересно понаблюдать за тем, как она будет вновь пробиваться наверх. Именно это заслуживает наибольшего внимания», — цитирует Санчес-Викарио издание India Today.
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