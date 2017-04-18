Аранта Санчес-Викарио: За возвращением Шараповой будет очень интересно наблюдать

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«Конечно, по данному вопросу есть множество мнений. Лично я считаю, что Мария понесла своё наказание, и будет интересно понаблюдать за тем, как она будет вновь пробиваться наверх. Именно это заслуживает наибольшего внимания», — цитирует Санчес-Викарио издание India Today.