Аранта Санчес-Викарио: За возвращением Шараповой будет очень интересно наблюдать
Экс-первая ракетка мира, испанка Аранта Санчес-Викарио, прокомментировала целесообразность предоставления wild card на турниры россиянке Марии Шараповой, которая возвращается в Тур после дисквалификации за употребление мельдония.
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«Конечно, по данному вопросу есть множество мнений. Лично я считаю, что Мария понесла своё наказание, и будет интересно понаблюдать за тем, как она будет вновь пробиваться наверх. Именно это заслуживает наибольшего внимания», — цитирует
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