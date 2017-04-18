БТФ: Азаренко будет сидеть рядом со сборной в полуфинале Кубка Федерации
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко поддержит сборную Беларуси в полуфинале Кубка Федерации с голландками, находясь рядом с командой.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матчи пройдут
«Виктория Азаренко входит в состав команды, поэтому, конечно, будет сидеть рядом со сборной и поддерживать во время полуфинального матча Кубка Федерации», — сообщает официальная страница Белорусской теннисной федерации в «Фейсбуке».
В состав сборной Беларуси вошли: Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова, Вера Лапко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter