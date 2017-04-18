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18 апреля 2017, 11:14 | Теннис | Чемпионат.com

БТФ: Азаренко будет сидеть рядом со сборной в полуфинале Кубка Федерации

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко поддержит сборную Беларуси в полуфинале Кубка Федерации с голландками, находясь рядом с командой.

Бывшая первая ракетка мира Виктория <span class=error>Азаренко</span> поддержит сборную <span class=error>Беларуси</span> в полуфинале Кубка Федерации с голландками находясь рядом с командой. Увеличить
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Матчи пройдут 22—23 апреля в Минске. Азаренко, в декабре 2016 года родившая сына Лео, вернётся в тур на турнире в Стэнфорде (США), который пройдёт с 31 июля по 6 августа 2017 года.

«Виктория Азаренко входит в состав команды, поэтому, конечно, будет сидеть рядом со сборной и поддерживать во время полуфинального матча Кубка Федерации», — сообщает официальная страница Белорусской теннисной федерации в «Фейсбуке».

В состав сборной Беларуси вошли: Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова, Вера Лапко.
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