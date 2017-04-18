Шарапова: Когда летишь «Аэрофлотом» возле туалета, вспоминаешь, откуда ты родом

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Напомним, что на следующей неделе Мария впервые выйдет на корт после 15-месячной дисквалификации. Шарапова сыграет на крупном турнире в Штутгарте. А 19 апреля самой популярной спортсменке планеты исполняется 30 лет. Правда, день рождения Мария отметила заранее: в Лос-Анджелесе в компании близких подруг. Из-за перелета в Европу и подготовки к первому турниру встретить юбилей день в день у российской теннисистки не получится.

В перерыве между тренировками Мария дала интервью журналу Times. Вот самые интересные выдержки из него:

О ТЕННИСЕ И ОБ ОСТРАНЕННОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ С КОЛЛЕГАМИ

— Я считаю турниры своим офисом. Это место, где я выполняю свою работу, где я полностью выкладываюсь. Моя цель — быть настоящим профессионалом. Хорошо тренироваться, не опаздывать, быть готовой сыграть и на центральном корте, и на корте № 18. Когда я прихожу в раздевалку, у меня нет времени пить чай с пирожными.

О КРИТИКЕ СО СТОРОН ДРУГИХ ТЕННИСИСТОК

— То что люди думают, находится за пределами моего контроля. Глупо расстраиваться из-за этого.

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ О «МИЛДРОНАТЕ»

— Это было в 2004-м. Нагрузки начали сказываться на моем здоровье. Я часто простужалась. Отец посоветовал мне доктора в Москве. Исследования показали нарушения в работе сердца, и доктор выписал мне десяток препаратов, среди которых был «Милдронат». Его надо было принимать перед серьезными нагрузками.

Цитата Когда выяснилось, что у меня найден мельдоний, я даже сначала не поняла, что это такое. Я знала препарат только под названием «Милдронат».

О БОЙФРЕНДЕ

— У меня нет бойфренда. За последний год у меня было много свиданий. Я наслаждалась встречами с разными людьми — разных культур и разных профессий. И далеко не все они были американцами. С этой точки зрения, я — человек мира.

Что касается человека, которого я бы хотела встретить, то это должна быть сильная личность со своим собственным мнением и своей жизнью. Тот, кому комфортно с самим собой. Это меня привлекает. Мне нравятся люди, которые говорят, как есть. Которые ценят в тебе хорошее, но могут сказать, если им что-то не нравится. Мне не нужно слепого обожания. Я хочу конструктивной критики. Если вы найдете такого человека, дайте мне знать.

О СВОЕЙ КРАСОТЕ

— Никогда не считала себя красоткой. Я не смотрюсь постоянно в зеркало и не говорю себе: «О, какая красивая женщина». Моя мама научила меня, что в человеке — много вещей, которые гораздо прекраснее симпатичной внешности.

О СВОЕМ ХАРАКТЕРЕ

— Я стараюсь быть естественной. Не играть роль человека, которым я не являюсь. Если так случится, что я не смогу больше никогда в жизни сделать макияж, что ж — пусть так и будет.

ОБ ИСТОКАХ