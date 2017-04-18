Шведова и Воскобоева провели открытую тренировку в Монреале

Самая титулованная казахстанская теннисистка Ярослава Шведова отметила:

— Я считаю, у нас есть все шансы победить, но все-таки матчи Кубка Федерации не бывают легкими, ведь мы играем за страну, а сборная Канады достойные соперники.

Галина Воскобоева прокомментировала:

— Мы позитивно настроены на матч. С первого взгляда может показаться, что в силу низкого рейтинга канадских теннисисток и их возраста, относительно нашей сборной, соперник у нас слабый, но мы не можем позволить себе расслабиться и усиленно готовимся к матчам.

Ранее был определен итоговый состав сборной Казахстана — Юлия Путинцева (рейтинг WTA-31), Ярослава Шведова (рейтинг WTA-51), Галина Воскобоева (рейтинг WTA-268), Камила Керимбаева (рейтинг WTA-362). Матчи будут проходить на хард корте.

Напомним, что национальная женская сборная Казахстана по теннису 22—23 апреля в городе Монреаль сразится с командой Канады за выход во вторую Мировую группу Кубка Федерации.

Источник: ktf.kz.