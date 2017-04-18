Шведова и Воскобоева провели открытую тренировку в Монреале
В рамках предстоящего матча в Кубке Федерации члены женской национальной сборной Ярослава Шведова и Галина Воскобоева провели открытую тренировку на кортах Uniprix Stadium канадского города Монреаль, сообщает ktf.kz.
Самая титулованная казахстанская теннисистка Ярослава Шведова отметила:
— Я считаю, у нас есть все шансы победить, но
Галина Воскобоева прокомментировала:
— Мы позитивно настроены на матч. С первого взгляда может показаться, что в силу низкого рейтинга канадских теннисисток и их возраста, относительно нашей сборной, соперник у нас слабый, но мы не можем позволить себе расслабиться и усиленно готовимся к матчам.
Ранее был определен итоговый состав сборной Казахстана — Юлия Путинцева (рейтинг WTA-31), Ярослава Шведова (рейтинг WTA-51), Галина Воскобоева (рейтинг WTA-268), Камила Керимбаева (рейтинг WTA-362). Матчи будут проходить на хард корте.
Напомним, что национальная женская сборная Казахстана по теннису
Источник: ktf.kz.
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