Встретить швейцарок готовы. Как белоруски провели два месяца после победы над голландками

Александра САСНОВИЧ



Сегодня Саша — первая ракетка страны. В отсутствие Вики Азаренко она фундамент, на котором держится команда. Выключи из дела Саснович — рассыплется весь организм. К счастью, никто этого делать не собирается, а сама теннисистка считает большой честью выступать за сборную. И отдает ей все, что может предложить. Иногда — сверх возможного. Достаточно вспомнить ее героическую игру в прошлом году против сборных Канады и России. В февральском четвертьфинале она принесла команде два очка…



Раньше такая стабильность не очень органично увязывалась с личными выступлениями. Но в последние месяцы ситуация дала обнадеживающий крен. С середины февраля Александра сыграла четыре турнира серии ВТА, где проходила в четвертьфинал (Будапешт) и полуфинал (Биль). При том, что каждый раз она начинала с квалификации, часто играла трехсетовые матчи и доводила соперниц до предела, вынуждая тех показывать лучший теннис. Спросите хотя бы у Джоанны Конты, которая еле отскочила от белоруски в Майами, а потом сенсационно выиграла этот «премьер».



За неделю до полуфинала Кубка федерации Саснович отметилась на харде в швейцарском Биле. Поездка оказалась весьма успешной. Она не только дошла там до полуфинала, что помогло ей вернуться в топ-100 мирового рейтинга, но и обыграла будущую соперницу по КФ Викторию Голубич — 6:1, 6:4. Сегодня белоруска уже дома, пристреливается к устланному на «Чижовке» харду. И нет никаких сомнений, что и в этот раз Саша выступит главной ударной силой.



Арина СОБОЛЕНКО



18-летняя Арина — настоящее открытие Кубка федерации. Взрывная, беспощадная и бесстрашная, перед ее бешеным темпераментом не устоять. За смелость и игровую свежесть в четвертьфинале против голландок она получила награду «Heart Award». Но это всего лишь факт признания и свидетельство того, что молодую теннисистку заметили.



Забавно, но первый матч в основном раунде турнира ВТА Соболенко сыграла уже после четвертьфинала Кубка федерации. Пусть проиграла, но сделала главное — распечатала дверь в мир по-настоящему большого тенниса. Этот мир пока принимать ее не торопится. Два турнира ВТА, проведенных Ариной, завершились с общим балансом побед и поражений 2/2. На «премьере» в Дубае она прошла квалификацию и уступила в первом круге Катерине Бондаренко. В Биле Арине не повезло в первом раунде отбора столкнуться с 17-летним феноменом из Чехии. Маркета Вондроушова выиграла не только квалификацию, но и весь турнир. Зато на соревнованиях категории ИТФ Соболенко чувствует себя комфортно. Финал в китайском Шэньчжэне тому подтверждение. В понедельник она стала 125-й ракеткой мира — это наивысшая позиция теннисистки в карьере.



Ольга ГОВОРЦОВА



Капитан белорусок Эдуард Дубров доверяет Ольге Говорцовой — это главное, что надо знать об этой теннисистке накануне полуфинала. Причем доверие рулевого столь велико, что не зависит от игровой активности спортсменки и каких-либо успехов на индивидуальных турнирах.



Хотя с игровой практикой у Говорцовой так себе. На ее счету всего два турнира за последние два месяца и три — с начала года. Но есть и хорошие новости. В воскресенье Ольга завоевала титул на американском грунте. Может, 80-тысячник в Индиан Харбор Бич и не предел мечтаний, но по составу и общему уровню участниц — то, что надо для обретения формы. Ольга со свистом прошлась по основной сетке, завоевала седьмой в карьере титул ИТФ и вчера стала 147-й ракеткой мира. Все лучше, чем 190-я позиция. Интересно только, как она свой грунтовый опыт перенесет на закрытый хард, но над этой задачей будет думать капитан.



Дубров, кстати, не просто так предоставляет Говорцовой место в составе. Когда опыт игрока в командных соревнованиях исчисляется без малого четырьмя десятками поединков, его нахождение в сборной становится понятным. Тем более что Ольга способна закрывать не только пару, но и при необходимости одиночку.



Вера ЛАПКО



Самая юная участница полуфинала за последние два месяца провела больше всех матчей. Оно и понятно: возраст и обстоятельства требуют непрерывной игровой практики. Причем перед Верой стоит вопрос, уделять больше внимания одиночному или парному разряду? Пока пара удается ей куда лучше — за последние два месяца она завоевала два титула и добралась до 170-й строки парного рейтинга.



Вотчина 18-летней Лапко — турниры ИТФ. Причем нередко, а точнее — почти всегда, ей приходится пробиваться через квалификацию. Вера бодро перемалывает все тяготы и постепенно кует свое счастье. Наковала уже на 264-е место в рейтинге — лучшее в карьере. И на 38 пунктов выше, чем перед матчем с голландками. Налицо прогресс, желание развиваться и расти дальше, что обнадеживает не только в свете скоро командного противостояния, но и касательно личных перспектив бывшего лидера юниорского рейтинга.