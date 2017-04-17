Пережившая вооруженное нападение Квитова заявится на Roland Garros

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В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки пять тысяч чешских крон и скрылся. Позднее стало известно, что спортсменка перенесла операцию и пропустила четыре месяца.

«Мое имя появится в списке участников Открытого чемпионата Франции завтра, это связано с тем, что по мере приближения срока подачи заявок я добилась хорошего прогресса в процессе восстановления. Хочется использовать каждую возможность, чтобы выступить на одном из моих любимых турниров. К сожалению, это не гарантирует моего участия, но я сделаю все возможное, чтобы все получилось», — написала чешская теннисистка.

Открытый чемпионат Франции пройдет 28 мая — 11 июня.