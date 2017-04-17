Пережившая вооруженное нападение Квитова заявится на Roland Garros
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Чешская теннисистка Петра Квитова, пережившая вооруженное нападение в декабре прошлого года, во вторник заявится на турнир серии Большого шлема Открытый чемпионат Франции. Об этом она сообщила в Instagram.
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В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки пять тысяч чешских крон и скрылся. Позднее стало известно, что спортсменка перенесла операцию и пропустила четыре месяца.
«Мое имя появится в списке участников Открытого чемпионата Франции завтра, это связано с тем, что по мере приближения срока подачи заявок я добилась хорошего прогресса в процессе восстановления. Хочется использовать каждую возможность, чтобы выступить на одном из моих любимых турниров. К сожалению, это не гарантирует моего участия, но я сделаю все возможное, чтобы все получилось», — написала чешская теннисистка.
Открытый чемпионат Франции пройдет 28 мая — 11 июня.
Квитова в настоящее время занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является двукратной победительницей Уимблдонского турнира, бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в
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