Шарапова представила обложку автобиографии

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Моя жизнь до сегодняшнего дня". Выход издания запланирован на 12 сентября.



В автобиографии Мария рассказывает о своей жизни, начиная с детства в Сибири и заканчивая дисквалификацией за употребление мельдония.



«С волнением представляю вам обложку для “Неудержимой” — автобиографической книги, над которой я работала в прошлом году. Выход 12 сентября», — написала Шарапова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I’m so excited to show you the cover for UNSTOPPABLE, the memoir I’ve been working on for the past year! Out 9/12.<a href="https://t.co/JrLqO5bod7">https://t.co/JrLqO5bod7</a> <a href="https://t.co/Na2ghSBeoD">pic.twitter.com/Na2ghSBeoD</a></p>— Maria Sharapova (@MariaSharapova) <a href="https://twitter.com/MariaSharapova/status/853987224404275201">17 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>