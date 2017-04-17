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17 апреля 2017, 20:32 | Теннис | Чемпионат.com

Шарапова представила обложку автобиографии

Российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в «Твиттере» представила обложку автобиографии, которая получила название «Неудержимая.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> на своей странице в <span class=error>Твиттере</span> представила обложку автобиографии которая получила название Неудержимая. Увеличить
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© Reuters

Моя жизнь до сегодняшнего дня". Выход издания запланирован на 12 сентября.

В автобиографии Мария рассказывает о своей жизни, начиная с детства в Сибири и заканчивая дисквалификацией за употребление мельдония.

«С волнением представляю вам обложку для “Неудержимой” — автобиографической книги, над которой я работала в прошлом году. Выход 12 сентября», — написала Шарапова.
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