Шарапова представила обложку автобиографии
Российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в «Твиттере» представила обложку автобиографии, которая получила название «Неудержимая.
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© Reuters
Моя жизнь до сегодняшнего дня". Выход издания запланирован на 12 сентября.
В автобиографии Мария рассказывает о своей жизни, начиная с детства в Сибири и заканчивая дисквалификацией за употребление мельдония.
«С волнением представляю вам обложку для “Неудержимой” — автобиографической книги, над которой я работала в прошлом году. Выход 12 сентября», — написала Шарапова.
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