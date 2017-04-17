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17 апреля 2017, 16:56 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Я сам бы хотел знать дату, когда проведу свой последний турнир

Швейцарец Роджер Федерер заявил, что не знает, когда завершит свою спортивную карьеру.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> заявил что не знает когда завершит свою спортивную карьеру. Увеличить
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«Честно говоря, я сам бы хотел знать дату, когда проведу свой последний турнир. Тогда я мог бы начать планировать свою жизнь, отталкиваясь от этого. Но это число пока остаётся открытым. Посмотрим, что произойдёт дальше и как я буду себя чувствовать. Просто я надеюсь, что когда решу уйти из спорта, то сделаю это на своих условиях», — приводит слова Федерера CNN.
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Роджер Федерер: Я сам бы хотел знать дату, когда проведу свой последний турнир

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