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17 апреля 2017, 16:39 | Теннис | GoTennis.ru

Monte-Carlo Rolex Masters. Адриан Маннарино одержал победу на старте турнира

56-я ракетка мира, француз Адриан Маннарино, оказался сильнее испанца Гильермо Гарсии-Лопеса, занимающего 100-ю строчку рейтинга ATP, обыграв его со счётом 1/6, 6/3, 6/4 в первом раунде «Мастерса» в Монте-Карло.

56-я ракетка мира француз Адриан <span class=error>Маннарино</span> оказался сильнее испанца <span class=error>Гильермо</span> <nobr>Гарсии-Лопеса</nobr> занимающего 100-ю строчку рейтинга ATP обыграв его со счётом 1/6 6/3 6/4 в первом раунде <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Монте-Карло.</nobr> Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время они выполнили по два эйса и реализовали по три брейк-пойнта. При этом 28-летний Маннарино допустил четыре двойные ошибки, а его 33-летний оппонент — две. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

Следующим соперником Маннарино на соревнованиях Monte-Carlo Rolex Masters будет его соотечественник Жо-Вилфрид Цонга.
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