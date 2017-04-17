Monte-Carlo Rolex Masters. Адриан Маннарино одержал победу на старте турнира
56-я ракетка мира, француз Адриан Маннарино, оказался сильнее испанца Гильермо
Гарсии-Лопеса, занимающего 100-ю строчку рейтинга ATP, обыграв его со счётом 1/6, 6/3, 6/4 в первом раунде «Мастерса» в Монте-Карло.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время они выполнили по два эйса и реализовали по три
Следующим соперником Маннарино на соревнованиях
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter