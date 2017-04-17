Monte-Carlo Rolex Masters. Адриан Маннарино одержал победу на старте турнира

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Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время они выполнили по два эйса и реализовали по три брейк-пойнта. При этом 28-летний Маннарино допустил четыре двойные ошибки, а его 33-летний оппонент — две. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.