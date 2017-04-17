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17 апреля 2017, 16:09 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Борна Чорич вышел на второе место

Хорватский теннисист Борна Чорич, ставший триумфатором турнира в Марракеше, поднялся на шесть позиций и теперь занимает второе место в новой версии Чемпионской гонки АТР для теннисистов не старше 21 года.

Хорватский теннисист Борна <span class=error>Чорич</span> ставший триумфатором турнира в Марракеше поднялся на шесть позиций и теперь занимает второе место в новой версии Чемпионской гонки <span class=error>АТР</span> для теннисистов не старше 21 года. Увеличить
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Лидером общего зачёта чемпионской гонки остаётся немец Александр Зверев, на третьей позиции расположился россиянин Даниил Медведев.

Чемпионская гонка U-21. Версия от 17 апреля 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 565 очков.

2. (8) Борна Чорич (Хорватия) — 435.

3. (2) Даниил Медведев (Россия) — 281.

4. (7) Эрнесто Эскобедо (США) — 281.

5. (3) Каспер Рууд (Норвегия) — 251.

6. (4) Андрей Рублёв (Россия) — 246.

7. (5) Джаред Дональдсон (США) — 203.

8. (6) Тэйлор Фритц (США) — 200.

9. (11) Хён Чон (Южная Корея) — 193.

10. (11) Ноа Рубин (США) — 189.
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