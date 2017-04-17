Чемпионская гонка U-21. Борна Чорич вышел на второе место
Хорватский теннисист Борна Чорич, ставший триумфатором турнира в Марракеше, поднялся на шесть позиций и теперь занимает второе место в новой версии Чемпионской гонки АТР для теннисистов не старше 21 года.
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Лидером общего зачёта чемпионской гонки остаётся немец Александр Зверев, на третьей позиции расположился россиянин Даниил Медведев.
Чемпионская гонка U-21. Версия от 17 апреля 2017 года.
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 565 очков.
2. (8) Борна Чорич (Хорватия) — 435.
3. (2) Даниил Медведев (Россия) — 281.
4. (7) Эрнесто Эскобедо (США) — 281.
5. (3) Каспер Рууд (Норвегия) — 251.
6. (4) Андрей Рублёв (Россия) — 246.
7. (5) Джаред Дональдсон (США) — 203.
8. (6) Тэйлор Фритц (США) — 200.
9. (11) Хён Чон (Южная Корея) — 193.
10. (11) Ноа Рубин (США) — 189.
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