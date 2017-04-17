Николас Альмагро вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

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Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время 31-летний Альмагро сделал шесть эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 27-летний Клижан дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.