Николас Альмагро вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
57-я ракетка мира, испанец Николас Альмагро, в трёх сетах переиграл словака Мартина Клижана, занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/3, 6/1 на старте турнира
Monte-Carlo Rolex Masters.
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Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время 31-летний Альмагро сделал шесть эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал пять
Во втором круге «Мастерса» в
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