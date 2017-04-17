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17 апреля 2017, 16:08 | Теннис | GoTennis.ru

Николас Альмагро вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

57-я ракетка мира, испанец Николас Альмагро, в трёх сетах переиграл словака Мартина Клижана, занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/3, 6/1 на старте турнира Monte-Carlo Rolex Masters.

57-я ракетка мира испанец <span class=error>Николас</span> Альмагро в трёх сетах переиграл словака <span class=error>Мартина</span> <span class=error>Клижана</span> занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6 6/3 6/1 на старте турнира <nobr>Monte-Carlo</nobr> Rolex Masters. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время 31-летний Альмагро сделал шесть эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 27-летний Клижан дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Альмагро скрестит ракетки с бельгийцем Давидом Гоффином.
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