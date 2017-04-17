Монте-Карло. Кайл Эдмунд стал соперником Рафаэля Надаля по второму раунду соревнований
Британский Кайл Эдмунд преодолел барьер первого раунда турнира в
Монте-Карло, обыграв в двух партиях своего соотечественника Дэниэла Эванса, — 7/5, 6/1.
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За время матча, продлившегося 1 час 20 минут, 45-я ракетка мира, 22-летний Кайл, записал в свой актив шесть брейков и два эйса, дважды ошибившись при подаче. 26-летний Эванс, занимающий 44-ю позицию в мировой классификации, три раза брал подачу оппонента, сделал один эйс и две двойные ошибки. Эдмунд увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
Во втором круге соревнований
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