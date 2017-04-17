Теннисист Федерер может пропустить «Ролан Гаррос», если не будет готов на 100%

Федерер в начале апреля объявил, что до старта «Ролан Гаррос» не планирует выступать на других турнирах. Открытый чемпионат Франции в 2017 году пройдет с 28 мая по 11 июня.

«Я не думаю, что пропущу “Ролан Гаррос”, но я должен увидеть, как я буду чувствовать себя на грунте. Если я не буду чувствовать себя на 100%, то, возможно, мне будет лучше пропустить его. В этом случае перерыв может затянуться — десять недель до травяного сезона. Я приму решение через пять недель. Но думаю, я сыграю во Франции», — цитирует 35-летнего Федерера CNN.

18-кратный победитель турниров Большого шлема также заявил, что пока не знает когда завершит карьеру.

«Честно, я хотел бы знать дату, когда я скажу “О’кей, это будет мой последний турнир”. Тогда бы я мог спланировать свою жизнь вокруг этого, но я этого не знаю. Я хочу оставить эту дату открытой. Мы увидим, что произойдет, как я себя буду чувствовать. Я просто надеюсь, что когда я уйду, то смогу сделать это на своих условиях», — сказал теннисист.