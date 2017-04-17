Стали известны победители чемпионата России по сквошу
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3—16 апреля в московском Национальном сквош-центре World Class Strogino прошёл чемпионат России по сквошу и профессиональный рейтинговый мировой турнир серии PSA-5.
Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.
Сквош. Чемпионат России и рейтинговый турнир PSA.
Мужчины. М1 / Men A (32 человека).
1. Хендрик Фоссинг (Германия).
2. Влад Маркин (1, Украина).
3. Николай Денисов (6, Москва, Россия).
М2 / Men B (32 человека)
1. Валентин Гайдученя (4, Беларусь).
2. Игорь Тищенко (2,
3. Макар Есин (Нижний Новгород, Россия).
М3 / Men C (32 человека)
1 Дмитрий Дубовенко (1, Москва).
2. Сергей Сапаров (9/16, Санкт-Петербург).
3. Сергей Горев (9/16, Москва).
Чемпионат России. Мужчины (64 человека)
1. Роман Фетисов (2, Санкт-Петербург).
2. Алексей Северинов (1, Москва).
3. Александр Шилов (5, Санкт-Петербург).
Женщины. А / Women A (16 человек)
1. Ольга Северинова (3, Санкт-Петербург).
2. Екатерина Саетгалиева (1, Екатеринбург).
3. Варвара Есина (Нижний Новгород).
B/C / Women B/C (32 человека)
1. Варвара Есина (Нижний Новгород).
2. Людмила Егорова (2, Санкт-Петербург).
3. Варвара Клюева (Нижний Новгород).
Чемпионат России. Женщины (16 человек)
1. Ирина Беляева (1, Москва).
2. Екатерина Марусан (2, Москва).
3. Алеся Алёшина (9/16, Нижний Новгород).
BCS Corporate Cup 2017 (32 человека)
1. Игорь Шиянов (1, Москва).
2. Валентин Машков (3, Москва).
3. Валерий Абрамов (5/8, Санкт-Петербург).
PSA (Professional Squash Association) — 16 основная сетка и 16 квалификационная сетка
Адам Мёрриллс (Англия) и Мико Аийанен (Финляндия).
Всего сыграно 515 матчей. Зарегистрировано 255 игроков. Проведено четыре игровых дня на 7 кортах.
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