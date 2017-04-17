Стали известны победители чемпионата России по сквошу

Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.



Сквош. Чемпионат России и рейтинговый турнир PSA.

Мужчины. М1 / Men A (32 человека).

1. Хендрик Фоссинг (Германия).

2. Влад Маркин (1, Украина).

3. Николай Денисов (6, Москва, Россия).



М2 / Men B (32 человека)

1. Валентин Гайдученя (4, Беларусь).

2. Игорь Тищенко (2, Санкт-Петербург, Россия).

3. Макар Есин (Нижний Новгород, Россия).



М3 / Men C (32 человека)

1 Дмитрий Дубовенко (1, Москва).

2. Сергей Сапаров (9/16, Санкт-Петербург).

3. Сергей Горев (9/16, Москва).



Чемпионат России. Мужчины (64 человека)

1. Роман Фетисов (2, Санкт-Петербург).

2. Алексей Северинов (1, Москва).

3. Александр Шилов (5, Санкт-Петербург).



Женщины. А / Women A (16 человек)

1. Ольга Северинова (3, Санкт-Петербург).

2. Екатерина Саетгалиева (1, Екатеринбург).

3. Варвара Есина (Нижний Новгород).



B/C / Women B/C (32 человека)

1. Варвара Есина (Нижний Новгород).

2. Людмила Егорова (2, Санкт-Петербург).

3. Варвара Клюева (Нижний Новгород).



Чемпионат России. Женщины (16 человек)

1. Ирина Беляева (1, Москва).

2. Екатерина Марусан (2, Москва).

3. Алеся Алёшина (9/16, Нижний Новгород).



BCS Corporate Cup 2017 (32 человека)

1. Игорь Шиянов (1, Москва).

2. Валентин Машков (3, Москва).

3. Валерий Абрамов (5/8, Санкт-Петербург).



PSA (Professional Squash Association) — 16 основная сетка и 16 квалификационная сетка

Адам Мёрриллс (Англия) и Мико Аийанен (Финляндия).



Всего сыграно 515 матчей. Зарегистрировано 255 игроков. Проведено четыре игровых дня на 7 кортах.