Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29455483/
17 апреля 2017, 15:24 | Теннис | GoTennis.ru

Монте-Карло. Александр Зверев отдал Андреасу Сеппи лишь три гейма

20-я ракетка мира, немец Александр Зверев, взял верх над итальянцем Андреасом Сеппи, занимающим 75-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/2 на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

20-я ракетка мира немец Александр <span class=error>Зверев</span> взял верх над итальянцем <span class=error>Андреасом</span> <span class=error>Сеппи</span> занимающим 75-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/1 6/2 на старте <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Монте-Карло.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 8 минут матча 19-летний Зверев сделал три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 33-летний Сеппи один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором раунде турнира Monte-Carlo Rolex Masters Звереву предстоит поединок либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с испанцем Фелисиано Лопесом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

Монте-Карло. Диего Шварцман нанёс поражение Бернарду Томичу

Пабло Куэвас взял верх над Виктором Троицки на "Мастерсе" в Монте-Карло

Константин Кравчук успешно стартовал на "Челленджере" в Тайбэе