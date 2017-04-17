Монте-Карло. Александр Зверев отдал Андреасу Сеппи лишь три гейма
20-я ракетка мира, немец Александр Зверев, взял верх над итальянцем Андреасом Сеппи, занимающим 75-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/2 на старте «Мастерса» в
Монте-Карло.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 8 минут матча 19-летний Зверев сделал три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал пять
Во втором раунде турнира
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter