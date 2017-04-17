Монте-Карло. Александр Зверев отдал Андреасу Сеппи лишь три гейма

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За 1 час 8 минут матча 19-летний Зверев сделал три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 33-летний Сеппи один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.