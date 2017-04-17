Шарапова: Возвращение. Семь советов для Марии Шараповой после возобновления карьеры

Период дисквалификации Марии Шараповой подходит к концу, так что уже совсем скоро россиянка порадует болельщиков возвращением в профессиональный теннис на турнире в Штутгарте. В связи с этим Портал GoTennis.ru начинает цикл материалов под названием «Шарапова: Возвращение», посвящённый главной российской теннисистке. Важнейшие успехи и провалы, главные турниры и люди в карьере Шараповой, смешные слухи и острые цитаты — всё это вы найдёте в нашем цикле.



Настало время вновь обратить вектор нашего внимания в будущее. Мария — невероятно опытная теннисистка, способная самостоятельно разобраться с любыми трудностями. Но разве советы могут оказаться лишними? Представляем вашему вниманию ряд моментов, на которые Шараповой стоит обратить внимание после возобновления карьеры.



Не гнаться за результатами в первых матчах.

Мария попала в не самую приятную ситуацию: очевидно, что глупо требовать от неё титулов сразу же после возвращения на корт — любому игроку (даже после более короткого отсутствия) нужно набирать форму и вновь привыкать к темпу соревнований и нагрузкам, но в то же время многие болельщики и журналисты будут ожидать того, что их убедят в несправедливости обвинений WADA в первых же матчах.



Нужно ли ориентироваться на эту категорию зрителей? Конечно, нет, ведь физическое и психологическое состояние гораздо важнее, а большинство оргкомитетов будут счастливы предоставить Шараповой wild card вне зависимости от её результатов. Однако давление — это важная составляющая женского тенниса. Мы все становились свидетелями того, как спортсменки уступали в уже, казалось бы, выигранных матчах или теряли внушительное преимущество, испытывая трудности с элементарными аспектами игры (такое случалось и в поединках Шараповой). Несмотря на сложившийся образ ледяной женщины, заметно, что Мария испытывает некоторое волнение перед возвращением. Западная пресса в последние несколько дней опубликовала несколько комментариев россиянки, в которых она повторяет одну мысль: я отбыла наказание, довольно возвращаться к этой теме.



Шараповой стоит постепенно входить в соревновательный ритм, не форсируя ситуацию. В оставшиеся годы карьеры ей вряд ли удастся повторить свои важнейшие результаты, поэтому россиянке стоит тщательно отслеживать состояние организма, — не будем забывать об одном из её интервью, в котором она говорила, что не уверена в том, как её организм отреагирует на возвращение в Тур — набирать форму и выкладываться на важнейших турнирах.



Если потребуется — сконцентрироваться на крупных турнирах.

Из предыдущего пункта следует этот. Возможно, слова Марии о том, что её возвращение может оказаться краткосрочным, — это всего лишь попытка немного понизить ожидания болельщиков и обезопасить себя от критических комментариев. Если же нет, возможно Шараповой стоит избрать тактику, которой в последние пару лет придерживается Серена. И американка, и россиянка — спортсменки того уровня, на котором можно немного отходить от сложившихся традиций, задумываясь не о благосостоянии руководства «Премьеров», а о собственном уровне.



Если физическое состояние россиянки не будет позволять ей проводить несколько турниров в месяц, ей не стоит пытаться ворваться в Топ-10 при помощи побед на «мелких» соревнованиях. Успех на «мэйджоре» (даже не победа, а, например, четвертьфинал или полуфинал первого после дисквалификации «Шлема») сделает для образа и наследия Марии гораздо больше, чем пополнение коллекции менее значительных трофеев.



Пока что бизнес-империя Шараповой далека от завершённой формы, так что ей нет смысла вешать ракетку на гвоздь. Но если состояние здоровья не позволит россиянке регулярно появляться на корте, разве не лучше будет видеть её раз в один-два месяца борющейся за победу на высочайшем уровне, чем наблюдать Марию регулярно, но понимать, что чемпионства ждать не стоит?



Не оттягивать завершение карьеры, если этого будет требовать состояние здоровья.

В феврале Шарапова дала интервью, в котором неоднократно подчёркивала один момент — она не может строить далеко идущих планов. Но в этот раз не из-за проблем в документообороте WADA и не из-за собственных ошибок, а из-за своего физического состояния. Мария намекнула на проблемы с коленями, сказав, что из-за этого старается даже не думать об Олимпиаде-2020.



Поэтому данный пункт будет во многом просьбой, а не советом. За годы карьеры Мария во многом стала символом женского тенниса — той спортсменкой, на которую ориентируется молодое поколение. Серена выиграла больше трофеев и стала более великой теннисисткой, многие участницы Тура более общительны и открыты, но именно образ Шараповой — успешной не только на корте, но и вне турниров — стал ориентиром, ведь современный мир не приемлет ограниченности. И если история красавицы, сломавшей множество стереотипов и создавшей себя самостоятельно разрушится печальным образом из-за её главного увлечения — это станет не только трагедией для болельщиков, но и ударом по женскому Туру.



Современные технологии в медицине позволяют спортсменам значительно продлить карьеру, но мне бы очень хотелось запомнить Шарапову на пике — агрессивно выкладывающейся в каждом розыгрыше и борющейся с соперницами, а не со своим организмом.



Искренне ответить на вопросы журналистов. Хотя бы один раз.

И вновь скорее просьба, чем совет. Недавнее интервью журналу Vogue стало одним из лучших образцов этого формата в исполнении Шараповой, но оно касалось скорее личной информации, чем профессиональной. Тем не менее, в сравнении с привычными интервью россиянки, это был настоящий прорыв.



Очевидно, что несмотря на заявления Марии формата «я полностью отбыла наказание и не должна больше возвращаться к этому», на каждой пресс-конференции ей придётся столкнуться с неизбежными вопросами про мельдоний, WADA и соперниц, которые бросили камень. Это раздражает, это создаёт давление и выводит из зоны комфорта. Но это можно решить за довольно ограниченный период времени — достаточно один раз максимально полно ответить на все вопросы.



И разве вам не было бы интересно услышать искренние комментарии Шараповой по поводу слов Младенович, решения ITF и позиции ФТР? Марии уже не нужно защищаться — достаточно просто поделиться эмоциями, это сделает для её позиции гораздо больше, чем очередные уколы в сторону WADA и ITF.



Смягчить строгие принципы отношения к соперницам.

Помните комментарии участниц Тура после дисквалификации Марии? Далеко не все из них напирали на недопустимость употребления запрещённых препаратов. Некоторые упоминали гораздо более прозаичные вещи: Маша ведёт себя надменно, Маша не здоровается в раздевалках и вне корта, Маша не умеет дружить с оппонентками. Позиция россиянки по этому поводу понятна и достойна уважения из-за её последовательности — необходимо разделять лично и профессиональное.



Но сейчас россиянке нужно получить расположение спонсоров и руководства турниров? Почему бы немного не смягчить сложившийся образ, сделав ставку на дружественные отношения? Некоторые функционеры и спортсменки отмечали достижения Шараповой, подчёркивая её значимость для мира тенниса — возможно, стоит ответить этому миру взаимностью, став настоящим примером для подрастающего поколения.



Принимать последствия совершённой ошибки.

В прошлом году Мария признала, что допустила ошибку и сказала, что готова принять любые её последствия. Все её действия после этого были понятны — Шарапова защищала свои наработки, свой образ и строящийся бизнес. Но сейчас позиция агрессивной защиты уже не нужна россиянке — до возвращения на корт осталось меньше двух недель и уменьшать этот период нет ни смысла, ни возможности.



Поэтому очередные перепалки с WADA о проблемах с оповещением спортсменов, повторения уже сказанных слов и подчёркивание того, что вся ситуация не была виной россиянки — это скорее проявление слабости. Сегодня уже нет нужды атаковать функционеров, соперниц и турниры вне корта — ситуация исчерпана (WADA даже сообщила об изменении формата информирования игроков) и никак не изменится. Марии не стоит возвращаться в Тур в статусе жалующейся на всё девушки. Статус воина, готового к борьбе, подходит ей куда больше.



Вспомнить о национальной сборной.

Никто не поддерживал Марию так, как российские болельщики. Это правда. Иногда эта поддержка принимала довольно извращённые формы и выражалась в банальных оскорблениях Серены или в принятии на веру любых слов, которые можно было трактовать в пользу Шараповой, но факт остаётся фактом.



Было бы справедливо, если бы Мария пересмотрела свою позицию, высказанную Максом Айзенбадом в марте прошлого года («Возможно, Шарапова уже провела свой последний матч за национальную сборную»). Мы помним о позиции, в которой профессиональное превалирует над личным, но такая искренняя поддержка заслуживает фидбэка. Это было бы просто справедливо.