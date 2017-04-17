Шарапова: Возвращение. Семь советов для Марии Шараповой после возобновления карьеры
Настало время вновь обратить вектор нашего внимания в будущее. Мария — невероятно опытная теннисистка, способная самостоятельно разобраться с любыми трудностями. Но разве советы могут оказаться лишними? Представляем вашему вниманию ряд моментов, на которые Шараповой стоит обратить внимание после возобновления карьеры.
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Период дисквалификации Марии Шараповой подходит к концу, так что уже совсем скоро россиянка порадует болельщиков возвращением в профессиональный теннис на турнире в Штутгарте. В связи с этим Портал GoTennis.ru начинает цикл материалов под названием «Шарапова: Возвращение», посвящённый главной российской теннисистке. Важнейшие успехи и провалы, главные турниры и люди в карьере Шараповой, смешные слухи и острые цитаты — всё это вы найдёте в нашем цикле.
Настало время вновь обратить вектор нашего внимания в будущее. Мария — невероятно опытная теннисистка, способная самостоятельно разобраться с любыми трудностями. Но разве советы могут оказаться лишними? Представляем вашему вниманию ряд моментов, на которые Шараповой стоит обратить внимание после возобновления карьеры.
Не гнаться за результатами в первых матчах.
Мария попала в не самую приятную ситуацию: очевидно, что глупо требовать от неё титулов сразу же после возвращения на корт — любому игроку (даже после более короткого отсутствия) нужно набирать форму и вновь привыкать к темпу соревнований и нагрузкам, но в то же время многие болельщики и журналисты будут ожидать того, что их убедят в несправедливости обвинений WADA в первых же матчах.
Нужно ли ориентироваться на эту категорию зрителей? Конечно, нет, ведь физическое и психологическое состояние гораздо важнее, а большинство оргкомитетов будут счастливы предоставить Шараповой wild card вне зависимости от её результатов. Однако давление — это важная составляющая женского тенниса. Мы все становились свидетелями того, как спортсменки уступали в уже, казалось бы, выигранных матчах или теряли внушительное преимущество, испытывая трудности с элементарными аспектами игры (такое случалось и в поединках Шараповой). Несмотря на сложившийся образ ледяной женщины, заметно, что Мария испытывает некоторое волнение перед возвращением. Западная пресса в последние несколько дней опубликовала несколько комментариев россиянки, в которых она повторяет одну мысль: я отбыла наказание, довольно возвращаться к этой теме.
Шараповой стоит постепенно входить в соревновательный ритм, не форсируя ситуацию. В оставшиеся годы карьеры ей вряд ли удастся повторить свои важнейшие результаты, поэтому россиянке стоит тщательно отслеживать состояние организма, — не будем забывать об одном из её интервью, в котором она говорила, что не уверена в том, как её организм отреагирует на возвращение в Тур — набирать форму и выкладываться на важнейших турнирах.
Если потребуется — сконцентрироваться на крупных турнирах.
Из предыдущего пункта следует этот. Возможно, слова Марии о том, что её возвращение может оказаться краткосрочным, — это всего лишь попытка немного понизить ожидания болельщиков и обезопасить себя от критических комментариев. Если же нет, возможно Шараповой стоит избрать тактику, которой в последние пару лет придерживается Серена. И американка, и россиянка — спортсменки того уровня, на котором можно немного отходить от сложившихся традиций, задумываясь не о благосостоянии руководства «Премьеров», а о собственном уровне.
Если физическое состояние россиянки не будет позволять ей проводить несколько турниров в месяц, ей не стоит пытаться ворваться в Топ-10 при помощи побед на «мелких» соревнованиях. Успех на «мэйджоре» (даже не победа, а, например, четвертьфинал или полуфинал первого после дисквалификации «Шлема») сделает для образа и наследия Марии гораздо больше, чем пополнение коллекции менее значительных трофеев.
Пока что
Не оттягивать завершение карьеры, если этого будет требовать состояние здоровья.
В феврале Шарапова дала интервью, в котором неоднократно подчёркивала один момент — она не может строить далеко идущих планов. Но в этот раз не
Поэтому данный пункт будет во многом просьбой, а не советом. За годы карьеры Мария во многом стала символом женского тенниса — той спортсменкой, на которую ориентируется молодое поколение. Серена выиграла больше трофеев и стала более великой теннисисткой, многие участницы Тура более общительны и открыты, но именно образ Шараповой — успешной не только на корте, но и вне турниров — стал ориентиром, ведь современный мир не приемлет ограниченности. И если история красавицы, сломавшей множество стереотипов и создавшей себя самостоятельно разрушится печальным образом
Современные технологии в медицине позволяют спортсменам значительно продлить карьеру, но мне бы очень хотелось запомнить Шарапову на пике — агрессивно выкладывающейся в каждом розыгрыше и борющейся с соперницами, а не со своим организмом.
Искренне ответить на вопросы журналистов. Хотя бы один раз.
И вновь скорее просьба, чем совет. Недавнее интервью журналу Vogue стало одним из лучших образцов этого формата в исполнении Шараповой, но оно касалось скорее личной информации, чем профессиональной. Тем не менее, в сравнении с привычными интервью россиянки, это был настоящий прорыв.
Очевидно, что несмотря на заявления Марии формата «я полностью отбыла наказание и не должна больше возвращаться к этому», на каждой
И разве вам не было бы интересно услышать искренние комментарии Шараповой по поводу слов Младенович, решения ITF и позиции ФТР? Марии уже не нужно защищаться — достаточно просто поделиться эмоциями, это сделает для её позиции гораздо больше, чем очередные уколы в сторону WADA и ITF.
Смягчить строгие принципы отношения к соперницам.
Помните комментарии участниц Тура после дисквалификации Марии? Далеко не все из них напирали на недопустимость употребления запрещённых препаратов. Некоторые упоминали гораздо более прозаичные вещи: Маша ведёт себя надменно, Маша не здоровается в раздевалках и вне корта, Маша не умеет дружить с оппонентками. Позиция россиянки по этому поводу понятна и достойна уважения
Но сейчас россиянке нужно получить расположение спонсоров и руководства турниров? Почему бы немного не смягчить сложившийся образ, сделав ставку на дружественные отношения? Некоторые функционеры и спортсменки отмечали достижения Шараповой, подчёркивая её значимость для мира тенниса — возможно, стоит ответить этому миру взаимностью, став настоящим примером для подрастающего поколения.
Принимать последствия совершённой ошибки.
В прошлом году Мария признала, что допустила ошибку и сказала, что готова принять любые её последствия. Все её действия после этого были понятны — Шарапова защищала свои наработки, свой образ и строящийся бизнес. Но сейчас позиция агрессивной защиты уже не нужна россиянке — до возвращения на корт осталось меньше двух недель и уменьшать этот период нет ни смысла, ни возможности.
Поэтому очередные перепалки с WADA о проблемах с оповещением спортсменов, повторения уже сказанных слов и подчёркивание того, что вся ситуация не была виной россиянки — это скорее проявление слабости. Сегодня уже нет нужды атаковать функционеров, соперниц и турниры вне корта — ситуация исчерпана (WADA даже сообщила об изменении формата информирования игроков) и никак не изменится. Марии не стоит возвращаться в Тур в статусе жалующейся на всё девушки. Статус воина, готового к борьбе, подходит ей куда больше.
Вспомнить о национальной сборной.
Никто не поддерживал Марию так, как российские болельщики. Это правда. Иногда эта поддержка принимала довольно извращённые формы и выражалась в банальных оскорблениях Серены или в принятии на веру любых слов, которые можно было трактовать в пользу Шараповой, но факт остаётся фактом.
Было бы справедливо, если бы Мария пересмотрела свою позицию, высказанную Максом Айзенбадом в марте прошлого года («Возможно, Шарапова уже провела свой последний матч за национальную сборную»). Мы помним о позиции, в которой профессиональное превалирует над личным, но такая искренняя поддержка заслуживает фидбэка. Это было бы просто справедливо.
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