Рафаэль Надаль: Я проделал огромную работу, чтобы подготовиться к турниру в Монте-Карло

«Когда я впервые приехал на турнир в Монте-Карло, для меня всё было в новинку, ведь это были мои первые крупные соревнования. В тот время я только начал выступать на «Челленджерах», а перед этим турниром как раз выиграл соревнования в Барлетте. Это придало мне уверенности в себе. К тому же мне предстояло противостоять тем же соперникам, что и на «Челленджерах».

Помню я тогда очень эмоционально отреагировал на победу над Альбертом Костой. Я чувствовал прилив адреналина, и мне было совершенно нечего терять. После этого турнира я вошёл в Топ-100 и мог до конца сезона выступать на соревнованиях ATP.

Турнир в Монте-Карло очень важен для меня, и он, несомненно, относится к числу любимых. Это уникальное место. Я проделал огромную работу, чтобы подготовиться к этим соревнованиям, привыкнуть к игре на грунте и избежать травм. Сначала я проводил тренировки по 45 минут, потом по часу, а затем по полтора. Постепенно я вспомнил, как выигрывать розыгрыши, действовать в защите и перемещаться по корту. Это довольно сложный процесс, на который уходит много времени. К тому же в феврале я решил не выступать на грунтовых турнирах, так что сейчас я чувствую себя немного необычно.

Сейчас я получаю большое удовольствие от своей игры. Когда ты не страдаешь от травм и чувствуешь, что готов к турниру, то игра приносит даже больше наслаждения, чем титулы. Надеюсь в ближайшие несколько месяцем всё так и останется, — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.