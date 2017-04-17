Рафаэль Надаль: Я проделал огромную работу, чтобы подготовиться к турниру в Монте-Карло
Испанец Рафаэль Надаль вспомнил своё первое выступление на турнире в
Монте-Карло и оценил свою готовность к грунтовой части сезона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Когда я впервые приехал на турнир в
Помню я тогда очень эмоционально отреагировал на победу над Альбертом Костой. Я чувствовал прилив адреналина, и мне было совершенно нечего терять. После этого турнира я вошёл в Топ-100 и мог до конца сезона выступать на соревнованиях ATP.
Турнир в
Сейчас я получаю большое удовольствие от своей игры. Когда ты не страдаешь от травм и чувствуешь, что готов к турниру, то игра приносит даже больше наслаждения, чем титулы. Надеюсь в ближайшие несколько месяцем всё так и останется, — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter