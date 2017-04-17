Элина Свитолина, несмотря на взятый тайм-аут, сохранила позиции в рейтинге WTA

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На данный момент украинка не принимает участие в турнирах, а готовится во Франции к грунтовому сезону. Также лидер сборной Украины сыграет в матче Кубка Федерации против Германии, который состоится 22-го и 23 апреля в Штутгарте.

Леся Цуренко тоже не изменила своих показателей в мировом рейтинге — 43-е место. Что касается Катерины Бондаренко, то ей не удалось удержаться на 91-й позиции. Украинка сместилась на 3 строчки вниз и теперь находится на 94-м месте.

В первой десятке рейтинга не произошло изменений. Первой ракеткой мира остается Анжелика Кербер, которая в скором времени может расстаться с этим титулом, ведь Серена Уильямс отстает от немки всего лишь на 325 очков. На третьем же месте закрепилась чешка Каролина Плишкова.