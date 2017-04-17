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https://sport.mail.ru/news/tennis/29454835/
17 апреля 2017, 14:42 | Теннис | GoTennis.ru

Monte-Carlo Rolex Masters. Роберто Баутиста-Агут одержал волевую победу на старте турнира

18-я ракетка мира, испанец Роберто Баутиста-Агут, одолел грузина Николоза Басилашвили, занимающего 59-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 1/6, 6/3, 7/5 в первом раунде «Мастерса» в Монте-Карло.

18-я ракетка мира испанец <span class=error>Роберто</span> <nobr>Баутиста-Агут</nobr> одолел грузина <span class=error>Николоза</span> Басилашвили занимающего 59-ю строчку рейтинга ATP со счётом 1/6 6/3 7/5 в первом раунде <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Монте-Карло.</nobr> Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 7 минут. За это время теннисисты реализовали по четыре брейк-пойнта. При этом 29-летний Баутиста-Агут выполнил пять эйсов и ни разу не ошибся при подаче, а 25-летний Басилашвили ни разу не подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Теперь счёт в личном противостоянии стал 2:0 в пользу испанца.

Следующим соперником Баутисты-Агута на турнире Monte-Carlo Rolex Masters станет аргентинец Диего Шварцман.
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