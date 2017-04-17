Monte-Carlo Rolex Masters. Роберто Баутиста-Агут одержал волевую победу на старте турнира
18-я ракетка мира, испанец Роберто
Баутиста-Агут, одолел грузина Николоза Басилашвили, занимающего 59-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 1/6, 6/3, 7/5 в первом раунде «Мастерса» в Монте-Карло.
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Встреча длилась 2 часа 7 минут. За это время теннисисты реализовали по четыре
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