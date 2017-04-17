Monte-Carlo Rolex Masters. Роберто Баутиста-Агут одержал волевую победу на старте турнира

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Встреча длилась 2 часа 7 минут. За это время теннисисты реализовали по четыре брейк-пойнта. При этом 29-летний Баутиста-Агут выполнил пять эйсов и ни разу не ошибся при подаче, а 25-летний Басилашвили ни разу не подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Теперь счёт в личном противостоянии стал 2:0 в пользу испанца.