Монте-Карло. Диего Шварцман нанёс поражение Бернарду Томичу
41-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман, в двух партиях одолел австралийца Бернарда Томича, занимающего 43-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 7/6 (3) на старте «Мастерса» в
Монте-Карло.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время 24-летний Шварцман сделал три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре
В следующем раунде соревнований
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter