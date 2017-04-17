Монте-Карло. Диего Шварцман нанёс поражение Бернарду Томичу

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Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время 24-летний Шварцман сделал три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его ровесник из Австралии шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу аргентинца.