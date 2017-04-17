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https://sport.mail.ru/news/tennis/29454403/
17 апреля 2017, 14:09 | Теннис | GoTennis.ru

Монте-Карло. Диего Шварцман нанёс поражение Бернарду Томичу

41-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман, в двух партиях одолел австралийца Бернарда Томича, занимающего 43-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 7/6 (3) на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

41-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман в двух партиях одолел австралийца <span class=error>Бернарда</span> <span class=error>Томича</span> занимающего 43-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/1 7/6 (3) на старте <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Монте-Карло.</nobr> Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время 24-летний Шварцман сделал три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его ровесник из Австралии шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу аргентинца.

В следующем раунде соревнований Monte-Carlo Rolex Masters Шварцман сыграет с победителем матча между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и грузином Николозом Басилашвили.
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