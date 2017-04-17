Пабло Куэвас взял верх над Виктором Троицки на «Мастерсе» в Монте-Карло
27-я ракетка мира, уругваец Пабло Куэвас, нанёс поражение сербу Виктору Троицки, занимающему 38-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/0 в первом раунде «Мастерса» в
Монте-Карло.
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Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время спортсмены допустили по две двойные ошибки. При этом 31-летний Куэвас сделал один эйс и шесть брейков, а его ровесник из Сербии ни разу не подал навылет и реализовал два
Во втором раунде турнира
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