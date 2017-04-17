Пабло Куэвас взял верх над Виктором Троицки на «Мастерсе» в Монте-Карло

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Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время спортсмены допустили по две двойные ошибки. При этом 31-летний Куэвас сделал один эйс и шесть брейков, а его ровесник из Сербии ни разу не подал навылет и реализовал два брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу серба.