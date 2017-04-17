Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29454208/
17 апреля 2017, 13:57 | Теннис | GoTennis.ru

Пабло Куэвас взял верх над Виктором Троицки на «Мастерсе» в Монте-Карло

27-я ракетка мира, уругваец Пабло Куэвас, нанёс поражение сербу Виктору Троицки, занимающему 38-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/0 в первом раунде «Мастерса» в Монте-Карло.

27-я ракетка мира уругваец <span class=error>Пабло</span> <span class=error>Куэвас</span> нанёс поражение сербу Виктору <span class=error>Троицки</span> занимающему 38-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/0 в первом раунде <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Монте-Карло.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время спортсмены допустили по две двойные ошибки. При этом 31-летний Куэвас сделал один эйс и шесть брейков, а его ровесник из Сербии ни разу не подал навылет и реализовал два брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу серба.

Во втором раунде турнира Monte-Carlo Rolex Masters Куэвас померится силами с португальцем Жоао Соусой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

Монте-Карло. Диего Шварцман нанёс поражение Бернарду Томичу

Пабло Куэвас взял верх над Виктором Троицки на "Мастерсе" в Монте-Карло

Константин Кравчук успешно стартовал на "Челленджере" в Тайбэе