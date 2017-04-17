Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29454000/
17 апреля 2017, 13:44 | Теннис | GoTennis.ru

Константин Кравчук успешно стартовал на «Челленджере» в Тайбэе

99-я ракетка мира, россиянин Константин Кравчук, переиграл чеха Марека Яловица, занимающего 292-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/3 в первом круге «Челленджера» в Тайбэе (Тайвань).

99-я ракетка мира россиянин Константин <span class=error>Кравчук</span> переиграл чеха <span class=error>Марека</span> <span class=error>Яловица</span> занимающего 292-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/3 в первом круге Челленджера в <span class=error>Тайбэе</span> (Тайвань). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 5 минут матча 32-летний Кравчук сделал два эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 23-летний Яловиц четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге «Челленджера» в Тайбэе Кравчук сразится либо с японцем Сюти Секигути, либо с хорватом Франко Скугором.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

Монте-Карло. Диего Шварцман нанёс поражение Бернарду Томичу

Пабло Куэвас взял верх над Виктором Троицки на "Мастерсе" в Монте-Карло

Константин Кравчук успешно стартовал на "Челленджере" в Тайбэе