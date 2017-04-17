Константин Кравчук успешно стартовал на «Челленджере» в Тайбэе

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За 1 час 5 минут матча 32-летний Кравчук сделал два эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 23-летний Яловиц четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге «Челленджера» в Тайбэе Кравчук сразится либо с японцем Сюти Секигути, либо с хорватом Франко Скугором.