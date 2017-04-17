Савиных и Родионова вышли в четвертьфинал «Челленджера» в Чжэнчжоу в паре
Россиянка Валерия Савиных и австралийка Арина Родионова вышли в ¼ финала «Челленджера» в Чжэнчжоу (Китай) в парном разряде, обыграв китаянок Чжен Сайсай и Чанг Лиу со счётом 7/6)3), 5/7, 10:7.
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Встреча длилась 2 часа 4 минуты. За это время Савиных и Родионова ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали два брейка, а их соперницы выполнили один эйс, пять раз ошиблись при подаче и реализовали три
В четвертьфинале «Челленджера» в Чжэнчжоу Савиных и Родионова сыграют либо с китаянками Синью Гао и Хаочен Тан, либо с их соотечественницами
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