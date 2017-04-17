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https://sport.mail.ru/news/tennis/29453526/
17 апреля 2017, 13:21 | Теннис | GoTennis.ru

Савиных и Родионова вышли в четвертьфинал «Челленджера» в Чжэнчжоу в паре

Россиянка Валерия Савиных и австралийка Арина Родионова вышли в ¼ финала «Челленджера» в Чжэнчжоу (Китай) в парном разряде, обыграв китаянок Чжен Сайсай и Чанг Лиу со счётом 7/6)3), 5/7, 10:7.

Россиянка Валерия <span class=error>Савиных</span> и австралийка Арина <span class=error>Родионова</span> вышли в ¼ финала Челленджера в Чжэнчжоу (Китай) в парном разряде обыграв китаянок <span class=error>Чжен</span> <span class=error>Сайсай</span> и <span class=error>Чанг</span> <span class=error>Лиу</span> со счётом 7/6)3) 5/7 10:7. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 4 минуты. За это время Савиных и Родионова ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали два брейка, а их соперницы выполнили один эйс, пять раз ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта.

В четвертьфинале «Челленджера» в Чжэнчжоу Савиных и Родионова сыграют либо с китаянками Синью Гао и Хаочен Тан, либо с их соотечественницами Ван-Тинг Лиу и Чжаоксюан Янг.
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