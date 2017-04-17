Савиных и Родионова вышли в четвертьфинал «Челленджера» в Чжэнчжоу в паре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 2 часа 4 минуты. За это время Савиных и Родионова ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали два брейка, а их соперницы выполнили один эйс, пять раз ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта.