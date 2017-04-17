Новак Джокович: Считаю Монте-Карло своим вторым домом

«Я рад приехать в то место, где провожу больше всего времени, когда у меня нет никаких турниров. Я считаю Монте-Карло своим вторым домом. Здесь расположен мой тренировочный лагерь, что что я провёл немало времени на местных кортах. Здесь мне очень комфортно: я могу спать в своей постели, есть любимую еду, видеть свою семью и друзей. Эта неделя остаётся особенной для меня уже на протяжении многих лет.

Локоть меня не беспокоит. Я тренируюсь уже пару недель, к тому же я выступил в «Кубке Дэвиса» и уже перешёл на грунтовое покрытие, что даётся организму довольно нелегко. Я не был уверен, что локоть нормально отреагирует на более тяжёлые мячи на грунте, но пока всё в порядке. Я очень серьёзно подошёл в процессу восстановления, пропустил турнир в Майами. В матче против Рамоса в «Кубке Дэвиса», я, вероятно, продемонстрировал свою лучшую подачу за последние шесть-семь месяцев. Надеюсь, так пойдёт и дальше.

Я всегда старался делать так, что моя уверенность в себе не зависела от побед и поражений. Однако это всё равно влияет. Когда ты одержал серию побед, то в ключевые моменты матча можешь решиться на определённый риск, не испытывая большого давления. В противном случае у тебя возникает много мыслей и сомнений по ходу встречи. Конечно, начало этого сезона получилось не таким удачным, как последние несколько лет, но для спортсменов это нормально переживать подъёмы и спады.