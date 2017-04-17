Энди Маррей: Я многого жду от грунтовой части сезона

«После победы в Мюнхене в 2015 году я стал чувствовать себя увереннее. После этого я выиграл соревнования в Мадриде и окончательно уверился в том, что могу выигрывать крупные турниры на грунте. Конечно, в прошлом году мои результаты были ещё лучше, но началось всё именно в 2015. Я стал комфортнее себя чувствовать на этом покрытии. В 2014—2015 годах я проводил на нём много времени. Теперь я многого жду от грунтовой части сезона», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.