Хорват Чорич поднялся на 59 пунктов в Чемпионской гонке ATP после победы в Марракеше
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт. Хорват Борна Чорич благодаря победе на турнире в Марракеше (Марокко) поднялся с 91-й на 32-ю строчку в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой была опубликована на официальном сайте организации.
Чорич в воскресенье в Маракеше в финале обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 и завоевал первый титул на турнирах ATP в одиночном разряде. Кольшрайбер благодаря выходу в финал переместился с 34-го на 22-е место.
В первой десятке Чемпионской гонки американец Джек Сок и австриец Доминик Тим поменялись местами, став шестым и седьмым соответственно. Лучший из россиян Даниил Медведев, опустившись на одну строчку, занимает 40-е место.
Чемпионская гонка ATP, версия от 17 апреля:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 2235,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1500,
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 1365,
5 (5).
6 (7). Джек Сок (США) — 1220,
7 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1140,
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1055,
9 (9). Пабло
10 (10). Ник Кирьос (Австралия) — 855,….
22 (34). Филипп Кольшрайбер (Германия) — 530,….
40 (39). Даниил Медведев (Россия) — 345,….
50 (47). Андрей Рублев (Россия) — 311,
51 (48). Евгений Донской (Россия) — 308.
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