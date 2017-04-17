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https://sport.mail.ru/news/tennis/29451814/
17 апреля 2017, 11:12 | Теннис | Р-Спорт

Хорват Чорич поднялся на 59 пунктов в Чемпионской гонке ATP после победы в Марракеше

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт. Хорват Борна Чорич благодаря победе на турнире в Марракеше (Марокко) поднялся с 91-й на 32-ю строчку в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой была опубликована на официальном сайте организации.

Чорич в воскресенье в Маракеше в финале обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 и завоевал первый титул на турнирах ATP в одиночном разряде. Кольшрайбер благодаря выходу в финал переместился с 34-го на 22-е место.

В первой десятке Чемпионской гонки американец Джек Сок и австриец Доминик Тим поменялись местами, став шестым и седьмым соответственно. Лучший из россиян Даниил Медведев, опустившись на одну строчку, занимает 40-е место.

Чемпионская гонка ATP, версия от 17 апреля:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 2235,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1500,

4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 1365,

5 (5). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1255,

6 (7). Джек Сок (США) — 1220,

7 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1140,

8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1055,

9 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 985,

10 (10). Ник Кирьос (Австралия) — 855,….

22 (34). Филипп Кольшрайбер (Германия) — 530,….

40 (39). Даниил Медведев (Россия) — 345,….

50 (47). Андрей Рублев (Россия) — 311,

51 (48). Евгений Донской (Россия) — 308.
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