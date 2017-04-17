Хорват Чорич поднялся на 59 пунктов в Чемпионской гонке ATP после победы в Марракеше

Чорич в воскресенье в Маракеше в финале обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 и завоевал первый титул на турнирах ATP в одиночном разряде. Кольшрайбер благодаря выходу в финал переместился с 34-го на 22-е место.

В первой десятке Чемпионской гонки американец Джек Сок и австриец Доминик Тим поменялись местами, став шестым и седьмым соответственно. Лучший из россиян Даниил Медведев, опустившись на одну строчку, занимает 40-е место.

Чемпионская гонка ATP, версия от 17 апреля:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 2235,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1500,

4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 1365,

5 (5). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1255,

6 (7). Джек Сок (США) — 1220,

7 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1140,

8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1055,

9 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 985,

10 (10). Ник Кирьос (Австралия) — 855,….

22 (34). Филипп Кольшрайбер (Германия) — 530,….

40 (39). Даниил Медведев (Россия) — 345,….

50 (47). Андрей Рублев (Россия) — 311,

51 (48). Евгений Донской (Россия) — 308.