Вондроушова взлетела на 75 позиций в Чемпионской гонке WTA после победы в Биле
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт. Чешка Маркета Вондроушова благодаря победе на турнире в швейцарском Биле поднялась со 111-го на 36-е место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
Вондроушова в воскресенье в финале турнира в Биле победила эстонку Анетт Контавейт — 6:4, 7:6 (8:6). Для 17-летней чешки этот титул стал первым в профессиональной карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.
Лучшей из россиянок в Чемпионской гонке остается Елена Веснина, занимающая седьмое место. Светлана Кузнецова идет девятой.
Чемпионская гонка WTA, версия от 17 апреля:
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 2151 очко,
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 2145,
3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 2075,
4 (4). Серена Уильямс (США) — 2030,
5 (5). Винус Уильямс (США) — 1937,
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 1655,
7 (7). Елена Веснина (Россия) — 1403,
8 (8). Мирьяна
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 1265,
10 (10). Ангелика Кербер (Германия) — 1207….
12 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1147….
17 (16). Дарья Касаткина (Россия) — 811….
35 (33). Наталья Вихлянцева (Россия) — 474,
36 (111). Маркета Вондроушова (Чехия) — 465….
48 (44). Екатерина Макарова (Россия) — 398….
50 (46). Екатерина Александрова (Россия) — 378….
62 (60). Евгения Родина (Россия) — 331….
98 (88). Анна Блинкова (Россия) — 224.
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