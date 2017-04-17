Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29451605/
17 апреля 2017, 10:58 | Теннис | Р-Спорт

Вондроушова взлетела на 75 позиций в Чемпионской гонке WTA после победы в Биле

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт. Чешка Маркета Вондроушова благодаря победе на турнире в швейцарском Биле поднялась со 111-го на 36-е место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Вондроушова в воскресенье в финале турнира в Биле победила эстонку Анетт Контавейт — 6:4, 7:6 (8:6). Для 17-летней чешки этот титул стал первым в профессиональной карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок в Чемпионской гонке остается Елена Веснина, занимающая седьмое место. Светлана Кузнецова идет девятой.

Чемпионская гонка WTA, версия от 17 апреля:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 2151 очко,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 2145,

3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 2075,

4 (4). Серена Уильямс (США) — 2030,

5 (5). Винус Уильямс (США) — 1937,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 1655,

7 (7). Елена Веснина (Россия) — 1403,

8 (8). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 1343,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 1265,

10 (10). Ангелика Кербер (Германия) — 1207….

12 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1147….

17 (16). Дарья Касаткина (Россия) — 811….

35 (33). Наталья Вихлянцева (Россия) — 474,

36 (111). Маркета Вондроушова (Чехия) — 465….

48 (44). Екатерина Макарова (Россия) — 398….

50 (46). Екатерина Александрова (Россия) — 378….

62 (60). Евгения Родина (Россия) — 331….

98 (88). Анна Блинкова (Россия) — 224.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина