Теймураз Габашвили потерпел поражение на старте «Челленджера» в Китае
157-я ракетка мира, россиянин Теймураз Габашвили, проиграл китайцу У Ди, занимающего 252-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 2/6 на старте «Челленджера» в Циндао (Китай).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. За это время 31-летний Габашвили дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а его 25-летний оппонент выполнил пять эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три
Во втором круге «Челленджера» в Китае У Ди сыграет с французом Садио Думбией.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter