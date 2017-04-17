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17 апреля 2017, 11:02 | Теннис | GoTennis.ru

Теймураз Габашвили потерпел поражение на старте «Челленджера» в Китае

157-я ракетка мира, россиянин Теймураз Габашвили, проиграл китайцу У Ди, занимающего 252-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 2/6 на старте «Челленджера» в Циндао (Китай).

157-я ракетка мира россиянин Теймураз <span class=error>Габашвили</span> проиграл китайцу У Ди занимающего 252-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 2/6 на старте Челленджера в <span class=error>Циндао</span> (Китай). Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. За это время 31-летний Габашвили дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а его 25-летний оппонент выполнил пять эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором круге «Челленджера» в Китае У Ди сыграет с французом Садио Думбией.
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