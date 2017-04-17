Американка Серена Уильямс 24 апреля вернет себе лидерство в рейтинге WTA
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт. Американка Серена Уильямс на следующей неделе вернет себе лидерство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сместив с первой строчки немку Ангелику Кербер.
WTA в понедельник опубликовала обновленную версию рейтинга, в котором Кербер занимает первое место с 7335 очками, а Уильямс идет второй, отставая на 325 баллов. За предстоящую неделю немка потеряет 470 очков, заработанные ей за победу на турнире в Штутгарте в 2016 году, а рейтинг американки не изменится. Обе теннисистки пропустят турнир в китайском Чжэнчжоу, который будет проходить с 17 по 23 апреля.
Таким образом,
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