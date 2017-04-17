Американка Серена Уильямс 24 апреля вернет себе лидерство в рейтинге WTA

WTA в понедельник опубликовала обновленную версию рейтинга, в котором Кербер занимает первое место с 7335 очками, а Уильямс идет второй, отставая на 325 баллов. За предстоящую неделю немка потеряет 470 очков, заработанные ей за победу на турнире в Штутгарте в 2016 году, а рейтинг американки не изменится. Обе теннисистки пропустят турнир в китайском Чжэнчжоу, который будет проходить с 17 по 23 апреля.

Таким образом, Уильямс-младшая 24 апреля вернет себе звание первой ракетки мира, которое она упустила 20 марта после турнира в американском Индиан-Уэллсе.