Сегодня день рождения у Жо-Вилфрида Цонга!

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Жо-Вилфрид родился в городе Ле-Ман (Франция). Отец игрока Дидье был гандболистом, а после окончания карьеры стал учителем химии. Мать Эвелин также работает учителем. У Жо-Вилфрида есть младшая сестра Сара и младший брат Энцо.

Цонга начал заниматься теннисом в возрасте семи лет. Француз добился впечатляющих результатов за время юниорской карьеры, выиграв в 2003-м году титул на US Open. Также в его активе полуфиналы на трёх остальных турнирах «Большого шлема». Сезон 2003-го года Жо-Вилфрид завершил на второй строчке юниорского рейтинга, пропустив вперёд себя лишь киприота Маркоса Багдатиса.

В следующем сезоне Цонга начал делать первые шаги в профессиональном Туре, и смог выиграть титулы на турнирах категории «Фьючерс» и «Челленджер», а также одержал несколько побед в основных сетках турниров АТР. Последующие два сезона были смазаны чередой травм, из-за которых Цонга смог сыграть лишь на трёх турнирах АТР.

Прорыв наступил в 2007-м году. Жо-Вилфрид провёл практически полный сезон и за год смог подняться с 212-й на 43-ю строчку мирового рейтинга. По итогам года француз получил от АТР приз в номинации «Новичок года».

Следующий сезон Цонга начал с сенсационного выхода в финал Открытого первенства Австралии, где он в итоге уступил сербу Новаку Джоковичу. После этого успеха француз закрепился в Топ-20 мирового рейтинга. 27 февраля 2012 года спортсмен поднялся на пятое место в мировой табели о рангах — самое высокое в своей карьере. Также он дважды выходил в полуфинал «Ролан Гаррос» (в 2013 и 2015 году) и Уимблдона (в 2011 и 2012).

Всего в активе француза значатся четырнадцать титулов на турнирах АТР. За свою карьеру Цонга заработал $19,854,857 призовых. На данный момент Жо-Вилфрид занимает десятую строчку мирового рейтинга.

Последний раз он принимал участие на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где уступил итальянцу Фабио Фоньини во втором раунде соревнований.