Сегодня день рождения у Жо-Вилфрида Цонга!
Сегодня свой 32-й день рождения отмечает французский теннисист
Жо-Вилфрид Цонга. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Жо-Вилфрида и желает ему всего наилучшего как на корте, так и за его пределами.
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Цонга начал заниматься теннисом в возрасте семи лет. Француз добился впечатляющих результатов за время юниорской карьеры, выиграв в 2003-м году титул на US Open. Также в его активе полуфиналы на трёх остальных турнирах «Большого шлема». Сезон 2003-го года
В следующем сезоне Цонга начал делать первые шаги в профессиональном Туре, и смог выиграть титулы на турнирах категории «Фьючерс» и «Челленджер», а также одержал несколько побед в основных сетках турниров АТР. Последующие два сезона были смазаны чередой травм,
Прорыв наступил в 2007-м году.
Следующий сезон Цонга начал с сенсационного выхода в финал Открытого первенства Австралии, где он в итоге уступил сербу Новаку Джоковичу. После этого успеха француз закрепился в Топ-20 мирового рейтинга. 27 февраля 2012 года спортсмен поднялся на пятое место в мировой табели о рангах — самое высокое в своей карьере. Также он дважды выходил в полуфинал «Ролан Гаррос» (в 2013 и 2015 году) и Уимблдона (в 2011 и 2012).
Всего в активе француза значатся четырнадцать титулов на турнирах АТР. За свою карьеру Цонга заработал $19,854,857 призовых. На данный момент
Последний раз он принимал участие на «Мастерсе» в
В нынешнем году в личной жизни
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