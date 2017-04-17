Россиянка Светлана Кузнецова сохранила девятое место в обновленном рейтинге WTA
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт. Россиянка Светлана Кузнецова сохранила девятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Изменений в первой десятке рейтинга за прошедшую неделю не произошло. Самый внушительный рывок в первой сотне рейтинга совершила эстонка Анетт Контавейт, которая благодаря выходу в финал турнира в швейцарском Биле поднялась с 99-й на 74-ю строчку. Семнадцатилетняя чешка Маркета Вондроушова, победившая в Биле, подскочила с 233-го на 117-е место.
Рейтинг WTA, версия от 17 апреля:
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7335 очков,
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020,
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065,
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022,
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330,
8 (8). Агнешка Радваньская (Польша) — 4290,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025,
10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3857,….
15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2925,….
16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2475,….
29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1630,….
44 (44). Екатерина Макарова (Россия) — 1250,….
77 (78). Евгения Родина (Россия) — 783,….
78 (76). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775,….
91 (89). Екатерина Александрова (Россия) — 680,….
92 (92). Ирина Хромачева (Россия) — 680.
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