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https://sport.mail.ru/news/tennis/29451017/
17 апреля 2017, 10:27 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Светлана Кузнецова сохранила девятое место в обновленном рейтинге WTA

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт. Россиянка Светлана Кузнецова сохранила девятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Изменений в первой десятке рейтинга за прошедшую неделю не произошло. Самый внушительный рывок в первой сотне рейтинга совершила эстонка Анетт Контавейт, которая благодаря выходу в финал турнира в швейцарском Биле поднялась с 99-й на 74-ю строчку. Семнадцатилетняя чешка Маркета Вондроушова, победившая в Биле, подскочила с 233-го на 117-е место.

Рейтинг WTA, версия от 17 апреля:

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7335 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020,

4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065,

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022,

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330,

8 (8). Агнешка Радваньская (Польша) — 4290,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025,

10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3857,….

15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2925,….

16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2475,….

29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1630,….

44 (44). Екатерина Макарова (Россия) — 1250,….

77 (78). Евгения Родина (Россия) — 783,….

78 (76). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775,….

91 (89). Екатерина Александрова (Россия) — 680,….

92 (92). Ирина Хромачева (Россия) — 680.
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