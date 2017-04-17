Японец Кэй Нисикори сместил испанца Рафаэля Надаля с пятой строчки в рейтинге ATP
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт. Японец Кэй Нисикори сместил испанца Рафаэля Надаля с пятой строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
За прошедшую неделю Надаль потерял 1000 рейтинговых очков, а канадец Милош Раонич, занимающий шестое место, потерял 180 баллов, в результате чего Нисикори поднялся на две позиции, став пятым, а испанец опустился на седьмую строчку.
Самый внушительный рывок в первой сотне рейтинга за неделю совершил хорват Борна Чорич, который благодаря победе на турнире в Марракеше (Марокко) поднялся с 79-го на 49-е место.
Лучший из россиян — Карен Хачанов — остался на 52-м месте рейтинга, а Константин Кравчук вошел в первую сотню.
Рейтинг ATP, версия от 17 апреля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11600 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7905,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5605,
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5125,
5 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4310,
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4165,
7 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 3735,
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3385,
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3385,
10 (10).
52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 877,….
62 (61). Даниил Медведев (Россия) — 789,….
78 (71). Андрей Кузнецов (Россия) — 680,….
86 (88). Михаил Южный (Россия) — 624,….
98 (99). Евгений Донской (Россия) — 570,….
99 (101). Константин Кравчук (Россия) — 567.
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